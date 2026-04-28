[Winamax] PSG / Bayern – Les forces et faiblesses du Bayern

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale voudra, devant son public, prendre une option sur la qualification en finale.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG affronte le Bayern Munich à ce stade de la compétition. Après avoir éliminé l’AS Monaco en barrage (5-4, au cumulé), Chelsea en huitièmes (8-2 au cumulé) et Liverpool en quarts (4-0, au cumulé), le PSG voudra se défaire des Bavarois pour se qualifier pour sa deuxième finale d’affilée. Ce mardi soir, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – le Bayern Munich avant de se déplacer à l’Allianz Arena le 6 mai prochain. Avant ce match aller, focus sur les forces et les faiblesses de l’équipe de Vincent Kompany, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

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Harry Kane, le sérial buteur

Le PSG devra se méfier d’Harry Kane. L’international anglais, arrivé au Bayern Munich durant l’été 2023 après douze ans à Tottenham, enchaîne les buts et les performances de haut vol. Il réalise actuellement sa meilleure saison sous le maillot bavarois avec déjà 53 buts et six passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues, dont 33 en Bundesliga et douze en Ligue des champions (en onze rencontres). Comme les grands attaquants, il ne lui faut que très peu de situations pour réussir à trouver la faille. Il a également une force dans le jeu dos au but, où il peut aider ses coéquipiers en attaque placée. Il est aussi fort avec ses pieds et a un très bon jeu de tête. Ses statistiques le prouvent. En Allemagne, il enchaîne les saisons avec au moins 40 buts toutes compétitions confondues. En 2024-2025, il a fait trembler les filets à 41 reprises en 51 matches (14 passes décisives) après avoir marqué 44 buts en 45 matches lors de son premier exercice au Bayern Munich (12 passes décisives).

Les cotes Winamax

PSG vainqueur : 2,20

Liverpool vainqueur : 4,00

Match nul : 2,70

Michael Olise, le feu follet de l’attaque du Bayern

Si le Bayern Munich a une attaque de feu, il le doit notamment à Michael Olise. L’international français est le danger numéro 1 des Allemands. L’ancien de Crystal Palace, avec ses dribbles décapants et ses débordements incessants, déstabilise n’importe quelle défense et défenseur qui s’opposent à lui. Il a une capacité à faire la différence dans les petits espaces. Il a aussi une qualité de frappe très impressionnante avec beaucoup de très beaux buts à sa palette. Il a encore brillé ce week-end lors de la victoire renversante contre Mayence en championnat avec une très belle frappe enroulée. Passeur hors pair, lui qui a délivré 29 offrandes cette saison, dont 20 en Bundesliga, il est cette saison beaucoup plus précis devant le but avec 19 buts toutes compétitions confondues. Il est dans la lignée de sa première saison en Allemagne, où il avait marqué 20 buts et délivré 23 passes décisives en 55 matches toutes compétitions confondues.

Les cotes Winamax

Harry Kane buteur : 2,05

Luiz Diaz buteur : 2,50

Jamal Musiala buteur : 4,00

Alphonso Davies décisif : 5,20

Michael Olise décisif : 1,86

Joshua Kimmich passeur : 6,00

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Une défense friable

Si le Bayern Munich possède une force offensive de très haut niveau, sa défense est moins à la fête. La paire Dayot Upamecano-Jonathan Tah, si elle performe dans les duels, a plus de mal en vitesse quand les attaques partent dans son dos. Avec la vitesse des attaquants du PSG, ils pourraient rapidement être en danger sur les possibles contre-attaques parisiennes, comme on a pu le voir en quart de finale contre le Real Madrid. Lors des deux rencontres contre les Madrilènes, les Bavarois ont encaissé quatre buts mais auraient pu en encaisser beaucoup plus si Manuel Neuer n’avait pas été héroïque, surtout lors du match aller au Santiago Bernabeu. Face à des adversaires vifs et qui peuvent rapidement se projeter vers l’avant, comme Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia, la défense du Bayern est friable.

Les cotes Winamax

Ousmane Dembélé buteur : 2,25

Khvicha Kvaratskhelia buteur : 2,60

Désiré Doué buteur : 2,65

Joao Neves passeur : 7,00

Vitinha décisif : 3,20

Nuno Mendes passeur : 5,50

Achraf Hakimi décisif : 3,20

Manuel Neuer, 40 ans mais toujours performant dans les buts

Manuel Neuer est l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du football. À 40 ans, l’international allemand fait toujours partie des meilleurs gardiens du monde. Il brille avec le Bayern Munich et la sélection allemande. Auteur de parades spectaculaires et décisives, il n’hésite pas à se projeter loin de sa surface pour récupérer des ballons et stopper la contre-attaque de l’équipe adverse. Même s’il est très performant sur sa ligne et dans les duels avec les attaquants adverses, il lui arrive aussi d’avoir des trous d’air lors d’un match. On a pu le voir lors du quart de finale retour contre le Real Madrid. Il avait offert l’ouverture du score à Arda Güler en ratant sa relance avant d’avoir la main pas assez ferme sur le coup franc de l’international turc.

Les cotes Winamax

Victoire 1-0 du PSG : 13

Victoire 2-0 du PSG : 14

Victoire 2-1 du PSG : 8,50

Match nul 0-0 : 19

Match nul 1-1 : 7,25

Victoire 1-0 du Bayern Munich : 14,50

Victoire 2-1 du Bayern Munich : 9

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