[Winamax] PSG / Flamengo – Les forces et faiblesses des deux équipes

Le PSG peut conclure son année 2025 historique par un nouveau trophée. En remportant sa finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo ce mercredi, le vainqueur de la Ligue des champions peut soulever son sixième trophée de l’année. Mais les joueurs de Luis Enrique n’auront pas la tâche facile face à une formation de Flamengo en grande forme. Focus sur les forces et faiblesses des deux équipes, avec les cotes de notre sponsor, Winamax.

Le PSG vise un sextuplé légendaire

Auteur d’une année 2025 historique, le PSG peut la rendre encore plus légendaire en remportant un sixième trophée, une performance seulement réalisée par le FC Barcelone en 2009 et le Bayern Munich en 2020. Pour cela, Luis Enrique peut s’appuyer sur un effectif quasi au complet, dont seul Achraf Hakimi manque à l’appel. Et pour cette finale, la formation parisienne aura besoin de mettre les ingrédients qui ont fait sa force durant toute l’année (pressing, contre-pressing, bloc haut et efforts défensifs). Les retours de Marquinhos, Désiré Doué, Ousmane Dembélé pourront permettre aux Parisiens d’aligner un onze de départ très compétitif.

Désiré Doué, l’homme des grands soirs

De retour en Ligue 1 samedi dernier face au FC Metz (2-3), Désiré Doué a rapidement retrouvé le chemin des filets. Gêné par les pépins physiques depuis le début de la saison, le numéro 14 des Rouge & Bleu va apporter sa touche technique et sa créativité pour trouver des espaces. Son profil a grandement manqué à l’effectif de Luis Enrique lors de cet exercice 2025-2026 et sa montée en puissance sera cruciale pour aborder la seconde partie de la saison. Et l’ancien Rennais marque régulièrement les esprits dans les rencontres à enjeux. Auteur de deux passes décisives en finale de Coupe de France face au Stade de Reims (3-0), l’attaquant de 20 ans a surtout brillé en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0) avec deux buts et une passe décisive, faisant de lui une arme redoutable du PSG dans ce type de rencontre.

Luis Enrique pourra aussi s’appuyer sur le retour d’Ousmane Dembélé. Malade et absent lors des deux derniers matchs, le Ballon d’Or 2025 veut aussi lancer sa saison, lui qui a seulement pris part à 12 rencontres cette saison (3 buts et 3 passes décisives). Pour faire sauter le verrou brésilien, les Rouge & Bleu peuvent aussi compter sur la qualité de leur milieu pour faire la différence à l’image de Vitinha (5 buts et 8 passes décisives) et João Neves (6 buts et 2 passes décisives).

Flamengo, club le plus populaire du Brésil

Si le PSG reste sur une mauvaise expérience lors de sa dernière confrontation face à une formation sud-américaine (défaite 1-0 face à Botafogo en Coupe du monde des clubs), il affrontera cette fois-ci le club le plus populaire du Brésil. Après sa victoire face à Palmeiras (1-0) il y a quelques semaines, Flamengo est devenu le club brésilien le plus titré de l’histoire de la Copa Libertadores (l’équivalent de la Ligue des champions en Amérique du Sud) avec quatre titres remportés dans cette compétition.

La formation de Filipe Luis reste même sur une bonne dynamique avec une dernière défaite qui remonte au 20 novembre dernier face à Fluminense (2-0). Depuis, les champions brésiliens restent sur six rencontres sans défaite. Et pour finir en beauté une longue saison de 77 matchs, o Mais Querido do Brasil (le plus aimé du Brésil) aura à coeur de marquer encore un peu plus l’histoire du pays. Mais l’usure physique de cette saison à rallonge pourrait être bénéfique aux Rouge & Bleu, qui retrouvent peu à peu de l’intensité dans leur jeu.

Giorgian De Arrascaeta, danger à surveiller

Et pour espérer faire un résultat face au PSG, l’entraîneur de Flamengo, Filipe Luis, peut s’appuyer sur un effectif expérimenté, avec de nombreux joueurs ayant déjà évolué en Europe : Jorginho, Danilo, Samuel Lino, Saul Niguez, Alex Sandro ou encore Emerson Royal. Les Rouge & Bleu devront surtout se méfier de Giorgian De Arrascaeta. Le milieu offensif uruguayen sort d’une saison pleine avec 23 buts et 18 passes décisives en 61 matches disputés. Une arme offensive que devront surveiller de près les joueurs de Luis Enrique.

Danilo, ancien joueur de la Juventus, du Real Madrid et de Manchester City, sait aussi se montrer décisif dans les matchs à enjeux. Le défenseur a été l’unique buteur de la finale de la Copa Libertadores face à Palmeiras (1-0) et a également inscrit un but du break face au Pyramids FC (2-0) en demi-finale de la Coupe intercontinentale. Le club brésilien avait aussi brillé lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, avec une victoire de prestige face à Chelsea (3-1) en phase de groupes, avant de s’incliner face au Bayern Munich (2-4) dans un match disputé et rugueux (18 fautes, 4 cartons jaunes pour Flamengo) en huitièmes de finale.

