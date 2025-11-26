[Winamax] PSG / Tottenham – Les forces et faiblesses des deux équipes

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Ligue des champions. En cas de succès, le club de la capitale peut faire un grand pas vers une qualification. Focus sur les forces et les faiblesses des deux équipes, avec les cotes Winamax.

Actuellement 7e du classement général de Ligue des champions avant son match face à Tottenham, le PSG peut réaliser un grand pas vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront battre une équipe de Tottenham en difficulté ces dernières semaines. Focus sur les forces et faiblesses des deux équipes, avec les cotes Winamax.

Le PSG peut conforter sa place dans le top 8

Après sa défaite face au Bayern Munich (1-2) début novembre, le PSG devra renouer avec le succès devant son public. Face à une équipe de Tottenham, toujours difficile à manier, les Rouge & Bleu peuvent compter sur le retour de leur trio de l’entrejeu, João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Les trois n’ont plus été alignés ensemble en Ligue des champions depuis le match face à l’Atalanta Bergame (4-0), le 17 septembre dernier. À cela s’ajoutent les retours en forme de Khvicha Kvaratskhelia et de Warren Zaïre-Emery, ainsi que la montée en puissance de Lee Kang-In, décisif lors des trois derniers matchs (1 but et 2 passes décisives). En cas de succès, le club de la capitale peut conforter sa place dans le top 8, directement qualificative pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Cotes Winamax PSG vainqueur : 1,35 Tottenham vainqueur : 7,25 Match nul : 4,80



João Neves, le serial buteur du PSG

Et pour espérer l’emporter, le PSG peut compter sur son serial buteur du moment : João Neves. Auteur de 9 buts cette saison, club et sélection confondus, le milieu portugais rayonne aussi bien dans la finition que par son importance dans l’entrejeu. Capable de marquer de la tête, sur coup franc ou de manière acrobatique, le joueur de 21 ans reste un élément essentiel du milieu parisien grâce à son intensité au pressing, à sa qualité de passe et à ses duels remportés. Une véritable pièce maîtresse dans le schéma de jeu de Luis Enrique.

Cotes Winamax João Neves buteur : 5,00 João Neves passeur : 3,80 Joao Neves décisif : 2,40



Lee Kang-In, l’homme en forme

Autre joueur en forme ces dernières semaines : Lee Kang-In. Avec les absences de longue durée de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, le Sud-Coréen a su en profiter pour se mettre en évidence. Déjà buteur lors de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham le 13 août dernier (2-2, t.a.b 4-3), il apporte sa qualité technique avec son pied gauche sur les centres et les coups de pied arrêtés. Le numéro 19 parisien est impliqué sur trois buts lors des trois derniers matchs (1 but et 2 passes décisives). Buteur face à l’OL (2-3) et passeur décisif contre Le Havre (3-0), Khvicha Kvaratskhelia compte bien confirmer son regain de forme. Enfin, Bradley Barcola doit capitaliser sur son but inscrit face au HAC le week-end dernier, lui qui est impliqué dans 8 réalisations cette saison (5 buts et 3 passes décisives). Autre événement attendu autour de cette rencontre, la 500e apparition de Marquinhos sous le maillot parisien.

Cotes Winamax Lee Kang-In buteur : 2,00 Khvicha Kvaratskhelia buteur : 2,40 Bradley Barcola buteur : 2,35 Nuno Mendes passeur : 5,00 Vitinha buteur : 6,00 Fabian Ruiz décisif : 2,65 Marquinhos buteur : 12,00



Lucas Chevalier, le match de la confirmation

Décisif et auteur d’un clean sheet face au Havre (3-0), Lucas Chevalier a livré sa prestation la plus solide depuis son arrivée à Paris l’été dernier. Sous le feu des critiques ces dernières semaines, l’international français devait se rassurer le plus rapidement possible. Auteur de parades décisives, rassurant dans les sorties aériennes et à l’aise balle aux pieds, le portier de 24 ans doit confirmer ce mercredi face à Tottenham pour enfin lancer son aventure parisienne.

Cotes Winamax Les deux équipes marquent : Oui (1,70) / Non (1,76) Score exact 1-0 : 7,15 Score exact 0-1 : 17 Score exact 0-0 : 12,50 Score exact 2-1 : 7,50 Score exact 3-1 : 9,00



Kolo Muani, Xavi Simons, Odobert, de nombreux anciens parisiens sur la pelouse du Parc

En face, Tottenham n’affiche pas une grande forme ces dernières semaines. Giflés par Arsenal le week-end dernier (4-1), les Spurs ont aussi perdu face à Chelsea (1-0), ont été éliminés de la League Cup par Newcastle (2-0) et ont concédé un match nul face à Manchester United (2-2) avant la trêve. En Ligue des champions, l’équipe de Thomas Frank est 12e au classement avant d’affronter le PSG, mais a concédé deux matchs nuls lors de ses déplacements (0-0 face à Monaco et 2-2 contre Bodo/Glimt). En difficulté dans les grandes affiches, Tottenham peut tout de même poser quelques difficultés au club parisien grâce à son intensité dans l’entrejeu, avec ses milieux Rodrigo Bentancur et João Palhinha. Les Rouge & Bleu devront également surveiller le retour de l’ailier Mohammed Kudus, qui revient de blessure. Le Ghanéen offrira une belle opposition à Nuno Mendes sur le côté droit de l’attaque des Londoniens. Aussi, l’attaquant brésilien Richarlison (5 buts et 2 passes décisives) reste une menace permanente pour les défenses adverses.

Les coups de pied arrêtés offensifs seront également à surveiller de près par les champions d’Europe. Les Parisiens avaient encaissé leurs deux buts en Supercoupe d’Europe sur ce type de situation, et le défenseur Micky van de Ven, buteur face aux Rouge & Bleu et auteur de 6 buts cette saison, sera le danger principal. À noter également le retour de trois anciens joueurs du PSG : Randal Kolo Muani (1 passe décisive), Xavi Simons (2 passes décisives) et Wilson Odobert (1 but et 2 passes décisives). Si les trois offensifs n’affichent pas une forme optimale depuis le début de la saison, un retour sur la pelouse du Parc des Princes pourrait leur donner envie de briller face à leur ancienne formation.

Cotes Winamax Richarlison buteur : 4,25 Micky van de Ven buteur : 12 Randal Kolo Muani buteur : 4,25 Xavi Simons passeur : 6,50 Wilson Odobert décisif : 3,80



Retrouvez toutes les cotes sur le site de Winamax ici