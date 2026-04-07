Wirtz : « Appréciable de pouvoir jouer ce genre d’équipe »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Même si son équipe est en difficulté ces dernières semaines, Florian Wirtz veut croire en ses chances contre le PSG.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après sa double confrontation XXL contre Chelsea (8-2 au cumulé), le PSG retrouve un club anglais à ce stade de la compétition, Liverpool. Un adversaire moins performant que lors de la période où les deux équipes se sont affrontées la saison dernière, mais dont il faut toujours se méfier. Présent en conférence de presse d’avant-match, Florian Wirtz explique attendre avec impatience cette confrontation.

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« On a montré cette saison que nous étions bons dans les grosses rencontres de Ligue des champions »

« C’est une grosse compétition, tous les matchs sont spéciaux, on essaye d’en profiter et d’aller le plus loin possible. C’est appréciable de pouvoir jouer ce genre d’équipe. On a montré cette saison que nous étions bons dans les grosses rencontres de Ligue des champions. On croit en nous, on a une bonne équipe. Le coach nous prépare bien au match. On croit en nous. On a un match retour à domicile, ce qui sera forcément un avantage. L’équipe est-elle toujours derrière le coach ? Oui, évidemment. On croit en notre coach, l’équipe doit avoir confiance en lui. On a fait de très bons matchs cette saison, mais la situation est ce qu’elle est. Il faut avoir confiance en notre coach et tout donner demain. » L’international allemand a aussi évoqué le retour d’Hugo Ekitike au Parc des Princes pour y défier le PSG. « C’est spécial pour lui, il a joué ici à Paris. J’espère qu’il va pouvoir en profiter, pourquoi pas marquer un but. C’est tout ce que je peux lui souhaiter. »