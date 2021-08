Women’s Cup : le PSG remporte la petite finale

Après une défaite aux tirs au but contre le FC Bayern, le PSG a disputé la petite finale de la Women’s Cup à Louisville (Kentucky) contre les Chicago Red Stars. C’est par un contrôle poitrine – reprise décroisée que Marie-Antoinette Katoto a inscrit le seul but du match suite à un centre d’Elisa De Almeida (35e minute). C’est Louisville qui a remporté le tournoi aux dépens du Bayern Munich, suite à une séance de tirs au but après un match nul 2-2 dans le temps réglementaire. Les joueuses du PSG s’envolent aujourd’hui pour Paris afin de finir la préparation et se parfaire avant le premier rendez-vous en D1 contre Fleury le dimanche 29 août au stade Georges-Lefèvre.

XI du PSG : Pinguet – Dudek (Le Guilly, 85e), De Almeida, Cascarino, Karchaoui (Diallo, 85e) – Hamraoui, Geyoro (c), Däbritz (Fazer, 85e) – Diani, Katoto, Bachmann (Hurtré, 71e). Entraineur : Ollé-Nicolle