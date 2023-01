Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais dans le choc de la 19e journée de Ligue 1. Après une défaite cruelle face à Clermont (1-2), les Rennais voudront créer l’exploit au Roazhon Park.

Pour conclure la phase aller de la saison 2022-2023, la Ligue 1 offre un choc entre le leader du championnat, le PSG, et le quatrième, le Stade Rennais. Sans leurs éléments phares, Martin Terrier (blessure) et Benjamin Bourigeaud (suspendu), les joueurs de Bruno Génésio auront à coeur de réaliser un exploit. Avant cette rencontre face au champion de France en titre, le défenseur camerounais, Christopher Wooh, s’est exprimé sur cette affiche face aux Parisiens, dans des propos accordés au site officiel du Stade Rennais.

« Kalimuendo ne peut que nous faire du bien »

Il estime notamment que le club breton aura une chance à saisir face au PSG. « La défaite face à Clermont ? Nous étions tristes après le coup de sifflet final, c’est un match que l’on voulait gagner mais on n’a pas le temps de se morfondre. Il faut vite se remettre la tête à l’endroit et se concentrer sur la réception de Paris (…) On a un très bon effectif, avec de bons joueurs aux niveaux rapprochés. Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud sont des joueurs capitaux pour nous mais je pense que l’on a les ressources pour faire un gros match. »

Le défenseur de 21 ans, recruté en provenance du RC Lens cet été, espère que le Stade Rennais mettra l’intensité nécessaire dans ce type de match. « Mettre beaucoup d’agressivité, c’est ce qui nous a manqué à Clermont. Le résultat est ce qu’il est mais il faut tout donner sur le terrain pour ne pas avoir de regrets à la fin », a déclaré Christopher Wooh avant de se pencher sur sa relation avec l’ancien Parisien, Arnaud Kalimuendo. « J’étais à côté d’Arnaud dans le vestiaire à Lens, à Rennes c’est pareil. On a créé des liens. C’est quelqu’un qui amène de la joie de vivre. Sur le terrain on connaît ses qualités, il est très bon dans les déplacements. Il ne peut que nous faire du bien. »