Xavi : « Le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé est plus que mérité »

Xavi a entraîné Ousmane Dembélé pendant deux ans au FC Barcelone. Il a encensé le numéro 10 du PSG, qui a mérité de remporter le Ballon d’Or selon lui.

Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière lors de l’exercice 2024-2025 sous le maillot du PSG. L’international français a marqué 35 buts et délivré 16 passes en 53 matches toutes compétitions confondues. Il a également été l’un des acteurs du sacre en Ligue des champions des Rouge & Bleu. Des performances qui lui ont valu de remporter le Ballon d’Or 2025. Xavi, son entraîneur au FC Barcelone entre 2021 et 2023, s’est montré dithyrambique envers l’international français.

« C’est un joueur exceptionnel »

« Ousmane est un joueur hors norme, nous le savions dès son arrivée à Barcelone. Nous avons vu tout son potentiel, nous avons beaucoup travaillé pour qu’il se sente à l’aise et qu’il soit heureux. Nous avons vu un joueur avec une grande capacité de progression, une vraie envie d’apprendre, et il a énormément progressé avec nous. Puis l’offre du Paris Saint-Germain est arrivée, il est parti à Paris et là-bas, il a complètement explosé, lance Xavi dans une interview accordée à Foot Mercato. Il est heureux là-bas, il se sent la star de l’équipe, du projet. Et en plus, ils ont remporté la Ligue des champions, où il a brillé avec beaucoup de buts et de passes décisives. Il a fait la différence. C’est un joueur exceptionnel, et le Ballon d’Or est plus que mérité. »

« Luis Enrique veut presser et presser pendant 90 minutes »

Xavi a également évoqué les similitudes entre le jeu de son Barça et celui du PSG de Luis Enrique. « C’est assez similaire. Les deux veulent avoir le ballon, les deux veulent être protagonistes. Luis Enrique, par exemple, est un entraîneur qui ne conçoit pas le repli. Il veut presser et presser pendant 90 minutes. Hansi Flick, par exemple, joue avec une ligne défensive très haute, et chaque tacticien a sa propre approche. Mais dans le cas de l’Espagne, il y a une grande ressemblance avec ce que veulent le Barça et le Paris Saint-Germain. »