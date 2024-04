Dans un match fou, le FC Barcelone a réussi à s’imposer contre le PSG sur la pelouse du Parc des Princes (2-3). Les Barcelonais ont pris une option pour la qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Xavi a souligné la bonne performance de son équipe.

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions ont apporté du spectacle cette semaine. Malheureusement pour le PSG, il s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre le FC Barcelone (2-3). Après un bon premier quart d’heure où il n’a pas réussi à concrétiser malgré quelques situations, le club de la capitale a vu le Barça ouvrir le score par l’intermédiaire de Raphinha. Le PSG a ensuite cru avoir inversé la tendance après avoir marqué deux buts en trois minutes au début de la seconde période. Mais il a été puni deux fois pour finalement s’incliner (2-3) et donner un léger avantage au Barça en perspective du match retour mardi soir. Présent en conférence de presse, Xavi a tenu à souligner la belle performance de son équipe ce soir.

A voir aussi : Mendes : « On a encore un match pour renverser la tendance »

« Nous avons bien joué aujourd’hui, notre défense a vite compris ce qu’il fallait faire, en marquant bien les joueurs du PSG. Dembélé, Marquinhos ont essayé d’attaquer sur leur côté et provoqué beaucoup de duels individuels. Mais nos joueurs les ont bien contrôlés, analyse le coach du Barça dans des propos relayés par L’Equipe. Raphinha et Lamine ont été les meilleurs joueurs ce soir, car on peut parler de leur défense aussi, ce n’était pas seulement un travail offensif. On sait que le PSG joue très bien individuellement. Le PSG était le favori. Notre pressing a été bon, et je suis très content de ce que les joueurs ont fait. Tous les supporters de Barcelone peuvent être heureux, nous venons de battre une des meilleures équipes du monde. Le match retour sera très difficile à Barcelone. »