L’avenir de Xavi Simons s’écrira pour une deuxième année consécutive en Allemagne. Revenu au PSG l’été dernier après avoir vu le club parisien activer la clause de rachat auprès du PSV Eindhoven, le milieu offensif de 21 ans avait paraphé un contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu avant d’être prêté dans la foulée au RB Leipzig. Et après une saison 2023-2024 réussie du côté du club allemand, l’international néerlandais va poursuivre son aventure au RBL.

Xavi Simons priorise l’Angleterre à l’été 2025

Et après plusieurs rebondissements dans ce dossier, Xavi Simons sera bien prêté sans option d’achat au RB Leipzig pour l’exercice 2024-2025. Il avait informé les dirigeant allemands après son Euro 2024 avec les Pays-Bas. « C’était d’ailleurs la tendance à l’issue de la saison dernière. Si Xavi Simons est resté à l’écoute du projet parisien mais aussi de l’intérêt du Bayern Munich, le RBL a toujours tenu la corde », rapporte Le Parisien. Le joueur est attendu à Leipzig en début de semaine prochaine et retrouvera ses coéquipiers qui reviendront de leur tournée aux États-Unis. Il pourra assister – depuis le banc ou en tribunes – au match amical entre le RB Leizpig et… le PSG samedi prochain. Xavi Simons a choisi cette destination afin de retrouver un environnement stable et où il se sent à l’aise avant l’été prochain. « Cette décision lui permet de garder toutes les options ouvertes en vue de l’été 2025, où il décidera au sein de quelle formation il souhaite jouer durablement. Dans son esprit, l’Angleterre demeure d’ailleurs sa priorité », conclut LP.