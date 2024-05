Xavi Simons déterminé à retourner au FC Barcelone ?

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Xavi Simons ne voudrait pas jouer à Paris la saison prochaine. Selon la presse catalane, il aimerait revenir au Barça.

L’été dernier, le PSG avait fait revenir Xavi Simons pour six millions d’euros. Le club de la capitale avait en effet levé une option de rachat dans le contrat au PSV Eindhoven du jeune milieu offensif (21 ans). L’international néerlandais est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027. Prêté dans la foulée au RB Leipzig, Xavi Simons a réalisé une très belle saison sous le maillot du club allemand avec dix buts et quinze passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues. Alors que son retour au PSG était envisagé, il ne voudrait pas jouer à Paris la saison prochaine, souhaitant de nouveau être prêté. Et Xavi Simons aurait une préférence pour son avenir.

Malgré les sollicitations, il ne voudrait que le Barça

Selon les informations de Mundo Deportivo, le joueur qui appartient au PSG aimerait rejoindre le FC Barcelone cet été. Le quotidien catalan explique que Xavi Simons serait même déterminé à rejoindre son ancien club, lui qui a effectué une partie de sa formation au sein du club blaugrana. Même s’il est dans le viseur d’autres grands clubs européens, comme le Bayern Munich par exemple, Xavi Simons serait prêt à gagner du temps afin que le FC Barcelone règle ses problèmes avec le fair-play financier. Le fait qu’il soit disponible en prêt est également une aubaine pour le club catalan qui fait face à d’énormes soucis financiers, indique Mundo Deportivo. Le prêt est une opération bien plus abordable pour le Barça, avance le quotidien sportif catalan. Mundo Deportivo conclut en expliquant que du côté de Xavi Simons, l’optimisme règne sur la possibilité de retrouver Barcelone cet été. Affaire à suivre…