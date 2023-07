Depuis dimanche dernier, le nom de Xavi Simons revient en boucle dans l’actualité du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale possédait une clause de rachat prioritaire sur son joueur et a décidé de la lever. De fait le Batave retourne dans le club parisien pour 4 ans ; mais sera prêté au RB Leipzig la saison prochaine ; après un an passé au PSV Eindhoven, club auquel le joueur vient de faire ses adieux.

Xavi Simons devrait redevenir un Rouge & Bleu ! Depuis dimanche, beaucoup d’encre a coulé sur le nom du meilleur buteur d’Eredivise la saison passée. Et pour cause, ses performances au PSV Eindhoven ont surpris l’Europe du football, mais surtout son club formateur depuis 2019 : le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a donc décidé de lever la clause de rachat prioritaire de 6 millions d’euros (incluse lors du transfert gratuit du joueur l’été dernier) et de rapatrier son joueur. Le Batave a donc signé un contrat de 4 ans, le liant au PSG jusqu’en 2027, et sera prêté dans la foulée au RB Leipzig jusqu’à la fin de la saison 2023/24. Le joueur reviendra dans la capitale à l’issu de son prêt, le club allemand ne dispose pas d’une option d’achat pour le milieu offensif hollandais.

Les adieux au PSV Eindhoven

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le joueur exprime avec émotions ses remerciements au club hollandais, ainsi qu’aux supporters.

« Chers supporters du PSV, je voulais vous dire à quel point cette saison a été spéciale pour moi. Cette saison a sans aucun doute été la seule où je me suis le plus épanoui en tant que joueur professionnel. Depuis le premier jour, j’ai ressenti votre amour. Vous m’avez ouvert les portes de chez vous et j’ai tout de suite senti que je faisais partie de la grande famille PSV. J’ai ressenti de l’amour et de l’accueil.

Je me considère comme chanceux d’avoir pu partager ce vestiaire, avec des joueurs qui m’ont laissé une grosse impression. Le titre de meilleur buteur du championnat (Eredivise), est pour nous tous. Je voulais remercier en particulier l’entraîneur, Ruud Van Nistelrooij. Merci à lui, mon grand rêve est devenu réalité : jouer à la Coupe du Monde pour les Pays-Bas. Il a tiré le meilleur de moi-même. Nous n’avons pas gagné le championnat, mais on s’est qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Nous avons aussi remporté la Super Coupe et la KNVB Cup (Coupe nationale).

C’étaient des moments magiques, que vous et moi n’allons jamais oublier. Quand je le dis, ca me touche réellement, car je ne me suis jamais autant senti à la maison en aussi peu de temps. Je chéri tous les moments passés sous ce maillot. Chaque sourire que vous m’avez apporté, à moi et ma famille.

Eindhoven et le PSV resteront à jamais importants à mes yeux. Je suis totalement reconnaissant envers vous (les supporters), pour tous ce que vous avez fait pour moi.

Adios. Xavi. »

Bonjour la Bundesliga !

Aussitôt parti des Pays-Bas, et après un bref passage en France, le joueur prend maintenant la direction du championnat allemand et rejoint le RB Leipzig. Xavi Simons dit donc bonjour à de nouveaux supporters par le biais du site officiel du club allemand.

« La Bundesliga est l’une des meilleures ligues d’Europe et le RB Leipzig est l’une des meilleures équipes de la Bundesliga. Venir à Leipzig est la bonne étape pour moi car le RBL montre constamment comment développer de jeunes joueurs et réussir avec eux. »

Image : rbleipzig.com

« Je rejoins un club qui joue régulièrement la Ligue des Champions. L’effectif a le mélange parfait de jeunes joueurs et d’expérimentés, et tout le club est avide de succès. J’ai été immédiatement impressionné par le style de jeu du RB Leipzig et je suis convaincu que mes qualités seront bien assorties à cette équipe et que nous pourrons accomplir beaucoup ensemble. J’ai hâte de jouer avec mes nouveaux coéquipiers et de commencer la nouvelle saison. Leipzig – j’ai hâte !«