Xavi Simons et son rêve de soulever la Ligue des Champions

Si le PSG a su se hisser en quart de finale de Ligue des Champions, son joueur prêté au RB Leizpig, Xavi Simons, a échoué. En effet, face au Real Madrid, le Néerlandais et ses coéquipiers prennent la porte de la C1, en étant passés pas loin de l’exploit.

Après sa défaite (0-1) sur sa pelouse, le RB Leipzig jouait son huitième de finale retour au Santiago Bernabeu face au Real Madrid. Encore bien en vie dans cette double confrontation, Xavi Simons et ses coéquipiers n’ont pas sur faire mieux que 1-1, et prennent donc la porte au premier tour à élimination directe. Le Néerlandais prêté par le PSG au RB Leipzig s’est rendu en zone média après la rencontre afin de livrer ses impressions au micro de TNT Sport : « J’adore jouer dans ce club, j’ai aimé ma performance. J’essaie de m’améliorer chaque jour et je veux soulever cette Ligue des Champions, c’est mon rêve« , a-t-il déclaré. Un rêve qu’il pourrait réaliser sous les cieux parisiens. A la fin de cette saison, Xavi Simons pourrait enfin s’installer au PSG avec qui il est actuellement sous contrat jusqu’en 2027.