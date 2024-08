Xavi Simons explique les raisons de son retour au RB Leipzig

Désireux de poursuivre sa carrière au RB Leipzig, Xavi Simons a une nouvelle fois été prêté sans option d’achat au club allemand par le PSG. Et le Néerlandais a expliqué son choix.

Le long feuilleton Xavi Simons a pris fin en début de semaine. Alors qu’il souhaitait poursuivre sa carrière loin du PSG lors de cet exercice 2024-2025, le milieu offensif de 21 ans était dans le viseur de grosses écuries européennes comme le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore Manchester United. Finalement, le Titi a préféré repartir une saison en prêt du côté du RB Leipzig, après un premier exercice réussi en Allemagne la saison passée. Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu, l’international néerlandais voudra poursuivre sa progression au RBL avant de refaire le point sur son futur à l’été 2025.

« C’est l’endroit idéal pour me développer et franchir une nouvelle étape »

Après l’officialisation de son prêt, Xavi Simons a été questionné sur les raisons de son retour au RB Leipzig cet été. Et l’ancien Barcelonais explique qu’il voulait de la continuité, dans des propos rapportés par le site officiel du club allemand. « Je suis très heureux d’être de retour. La confiance que le club m’a accordée est vraiment formidable. J’aime gagner. J’aime aller sur le terrain et donner le meilleur de moi-même. Le club le sait et a le même ADN. C’est l’endroit idéal pour me développer et franchir une nouvelle étape. Il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers mois. Après l’Euro, j’ai mis mon téléphone de côté et j’ai récupéré de ce tournoi épuisant. Maintenant, je suis ici et je me réjouis de la saison à venir. »

Pour Xavi Simons, l’aventure avec le 4e de la dernière Bundesliga n’était pas encore terminée. « Au fond, je voulais prendre la décision qui était la meilleure pour ma carrière. C’est ce que j’ai fait. L’un des facteurs les plus importants était que j’avais déjà joué un an à Leipzig et que je pouvais passer à l’étape suivante. Avant le dernier match de la saison dernière, je me sentais insatisfait parce que je pensais que nous aurions pu faire beaucoup plus. Bien sûr, nous avons bien joué et nous avons tout donné, mais j’avais le sentiment que moi et le club n’en avions pas encore fini. Il était également important pour moi que l’équipe reste soudée. Nous savons comment communiquer les uns avec les autres, ce qui nous renforce en tant qu’équipe. Le moment est venu de passer à l’action. Il n’y a plus d’excuses. La DFB Pokal commence dans deux semaines et nous voulons être prêts. Ma relation avec Marco Rose et l’équipe d’entraîneurs a également été un facteur décisif. Nous nous connaissons, nous nous respectons et nous avons les mêmes objectifs. Nous voulons maintenant les atteindre ensemble », a déclaré le nouveau numéro 10 du RB Leipzig.