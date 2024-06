Xavi Simons indique ne pas être stressé par son avenir

Xavi Simons est l’un des dossiers qui agitent l’actualité mercato ces derniers jours. L’international, qui appartient au PSG, explique ne pas être stressé par son avenir.

À partir du 1er juillet, Xavi Simons est de nouveau un joueur du PSG. Mais cela pourrait ne pas durer longtemps. Prêté cette saison au RB Leipzig, l’international néerlandais a un contrat jusqu’en juin 2027. Si le club de la capitale aimerait le conserver lors du prochain exercice, le joueur lui aurait fait savoir qu’il préfèrerait de nouveau être prêté. Ces derniers jours, on parlait d’un fort intérêt du Bayern Munich pour le titi parisien, alors que le RB Leipzig espère toujours pouvoir le récupérer sous la forme d’un prêt pour une deuxième saison.

A voir aussi : Xavi Simons a annoncé son souhait de quitter le PSG cet été

« On verra tout ça après l’Euro«

Actuellement à l’Euro avec les Pays-Bas, Xavi Simons avait expliqué qu’il se concentrait sur la compétition et qu’il prendrait une décision sur son avenir à l’issue de cette dernière. Hier, les Pays-Bas se sont inclinés contre l’Autriche (2-3) et ont terminé à la troisième place de leur groupe. Remplaçant au coup d’envoi, le joueur du PSG est entré en jeu à la 32e minute. Il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe dans un scénario où les Néerlandais sont revenus deux fois au score. À l’issue de la rencontre, en zone mixte, Xavi Simons a été interrogé sur son avenir. « Mon avenir ? Cela ne me stresse pas. Je suis actuellement avec la sélection. On verra tout ça après l’Euro« , lance l’international néerlandais dans des propos relayés par l’Equipe.