Xavi Simons : « Je suis fier d’avoir pu jouer au PSG »

S’il est un joueur du PSG prêté au RB Leipzig jusqu’à la fin de la saison, Xavi Simons semble bien plus attaché à son temps de jeu et sa progression, qu’au prestige d’un grand club et son aspect contractuel et financier. Au cours d’une récente sortie médiatique, l’international néerlandais s’est exprimé à ce sujet.

Après une saison au PSV Eindhoven, son contrat avec le club d’Eredivisie permettait au PSG de rapatrier son joueur à un prix préférentiel. En ce sens, c’est contre la somme de 4 millions d’euros que les dirigeants parisiens, au cours de l’été 2023, ont refait signer l’international Néerlandais. Cependant, en recherche d’un temps de jeu régulier, le joueur formé sous les cieux parisiens ne comptait pas se faire une place sur le banc du club de la capitale, et a donc trouvé une porte de sortie avec un prêt sec d’une saison au RB Leipzig. En Allemagne, Xavi Simons semble avoir trouvé la régularité qu’il cherchait, et les chiffres parlent pour lui : en 15 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de 20 ans compte 4 buts et 7 passes décisives.

A la fin de l’exercice 2023/2024, Xavi Simons devrait donc retrouver le Paris Saint-Germain, tant il est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027, et pourrait enfin s’installer sous les cieux parisiens et performer dans le temps. Dans un récent entretien avec nos confrères de BeIN Sports, l’international néerlandais est revenu sur sa situation actuelle : « Je suis fier d’avoir pu jouer à Paris. Je suis content qu’ils soient toujours derrière moi. C’est bien. J’ai pris la décision de partir du PSV il y a un an pour jouer mon football au quotidien, devenir chaque jour meilleur. Et maintenant, je suis à Leipzig. Pour moi, c’est la meilleure option de venir ici pour continuer à développer mon style de jeu« .