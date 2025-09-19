Xavi simons

Xavi Simons n’a pas de regret après son départ du PSG, assure son agent

Xavi Simons n’a jamais réussi à s’imposer au PSG. Parti définitivement lors du mercato estival 2024 pour RB Leipzig, il a signé cet été à Tottenham. Ce vendredi, Ali Barat, son agent, a expliqué qu’il n’avait aucun regret vis-à-vis du PSG.

Xavi Simons est arrivé au PSG durant l’été 2019. Il aura fait ses premiers pas en professionnel avec le club de la capitale lors de la saison 2021-2022 (11 matches). En fin de contrat, il décide de rejoindre le PSV Eindhoven. Seulement un an après, le PSG levé l’option de rachat qu’il avait dans son contrat et le prête directement au RB Leipzig. Un an après, le club allemand se l’offre définitivement. Cet été, l’international néerlandais a été transféré à Tottenham. Dans une interview accordée à RMC Sport, Ali Barat, son agent, est revenu sur l’aventure au PSG de son protégé et assure qu’il n’a aucun regret après son départ du club de la capitale. 

« Le PSG n’était pas dans cette phase actuelle de développement des jeunes »

« Le PSG n’était pas dans cette phase actuelle de développement des jeunes, même s’il a joué quelques matchs. Il a ensuite très bien performé au PSV, à Leipzig et avec l’équipe nationale néerlandaise. Il fait maintenant pleinement partie d’un projet à Tottenham. Dans le football, il n’y a pas de place pour les regrets. Il faut toujours regarder devant. Donc il n’y a pas de regrets de son côté ? Non, non, pas de regrets. »






