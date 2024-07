En 2019, Xavi Simons avait quitté le FC Barcelone pour le PSG. Un départ qui avait fait beaucoup parler. Le joueur promet des révélations sur ce sujet.

Prometteur joueur de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Xavi Simons avait quitté le club espagnol pour le PSG, libre de tout contrat à l’été 2019. L’international néerlandais a ainsi terminé sa formation chez les Rouge & Bleu et disputé ses premiers matches en professionnels avec le club de la capitale. En fin de contrat le 30 juin 2022, il avait décidé de rejoindre le PSV Eindhoven, libre de tout contrat. L’été dernier, le PSG avait levé une clause dans son contrat lui permettant de le racheter pour six millions d’euros. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’international néerlandais ne souhaiterait pas revenir au PSG.

A voir aussi : Mercato : Le choix imminent pour Xavi Simons

« Ce que je peux dire, c’est que tout ce qu’ils disent n’est pas vrai »

Dans une interview accordée à Sport, Xavi Simons est revenu sur son départ du FC Barcelone pour le PSG en 2019. « Mon départ du FC Barcelone ? Je suis un garçon qui travaille chaque jour pour réaliser mes rêves. Les gens peuvent avoir une opinion qu’on leur a dite. Ce que je peux dire, c’est que tout ce qu’ils disent n’est pas vrai. Un jour, je parlerai de tout ce qui s’est passé au FC Barcelone. J’ai beaucoup de gens qui me soutiennent et parient sur moi et c’est ce qui me reste. »