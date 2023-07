Xavi Simons : Ronald Koeman donne des indices sur son avenir

Au cœur du feuilleton Xavi Simons, Ronald Koeman s’est exprimé. Pour nos confrères espagnol de Mundo Deportivo, le sélectionneur donne des indices sur l’avenir du jeune néerlandais qui se dessine entre le PSG, l’Angleterre et Eindhoven.

Xavi Simons, en voilà un dossier qui animera l’été parisien. Passé par le centre de formation du PSG, le titi parisien est parti libre en direction d’Eindhoven. Auteur d’une très belle saison au PSV à seulement 20 ans, le milieu de terrain attire l’attention de l’Europe. Le PSV finit vice-champion des Pays-Bas notamment grâce à Simons qui sera sacré meilleur buteur du championnat avec 19 buts. Les Boeren remporteront également deux trophées nationaux qui viennent garnir le palmarès du milieu offensif. Paris dispose d’une clause de 6M€ pour rapatrier son prodige. Cependant le PSG devra faire face à une rude concurrence notamment venue de Premier League et du PSV qui entend garder son meilleur joueur.

Voilà de quoi semer le doute sur son avenir à un an de l’Euro 2024. Xavi Simons a connu la sélection néerlandaise lors de la Coupe du Monde au Qatar et ne quitte plus le groupe depuis. Il a notamment été titularisé face à la France en mars dernier. Le joueur de 20 ans entend bien arriver dans la peau d’un titulaire en Allemagne à l’été 2024 et son choix se portera sur le club qui lui offrira les meilleures perspectives.

« Il est important qu’il doive jouer »

Ronald Koeman actuel sélectionneur des Pays-Bas s’est exprimé au sujet de Xavi Simons. Dans les colonnes de Mundo Deportivo il martèle sur l’importance du temps de jeu d’un jeune joueur. Koeman révèle que le Simons l’a appelé pour lui demander conseil. le sélectionneur des Oranjes a déclaré : « Il est important qu’il doive jouer. Il a bien fait de rejoindre le PSV et j’espère qu’il sera toujours là« . Il est important de noter que les deux hommes partagent un parcours similaire. Passé par le PSV et par le Barça, Xavi Simons voit en Koeman un conseiller fiable. L’ancien coach du FC Barcelone conclut sur le sujet en assurant que Xavi Simons « est un grand joueur et sera un grand joueur ». Le sélectionneur néerlandais ne privilégie pas un retour au PSG pour son protégé. Paris doit se montrer convaincant alors que le club de la capitale aurait activé sa clause de rachat. Le joueur du PSV a jusqu’au 31 juillet pour rendre sa décision finale.