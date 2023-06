Xavi Simons sur son avenir : « Bientôt, je déciderai avec ma famille »

Cet été, le PSG aura pour obligation d’améliorer son effectif afin de répondre aux objectifs de la saison 2023-2024. Et le retour de Xavi Simons peut être réalisé à un faible coût.

Après un exercice 2022-2023 décevant sur de nombreux points, le PSG devra frapper fort sur le mercato estival. En plus d’un jeu très pauvre, le club parisien a souvent souffert de son manque de profondeur de banc cette saison. Ainsi, de nombreux chantiers font face à Luis Campos. Et pour le poste de milieu de terrain, le dirigeant parisien a déjà validé l’arrivée de Manuel Ugarte, en provenance du Sporting CP. Mais d’autres joueurs sont attendus pour renforcer l’effectif. Pouvant évoluer dans un rôle de milieu offensif ou comme ailier, Xavi Simons sera l’une des attractions de cette période estivale. Auteur d’une très belle saison avec le PSV Eindhoven, l’international néerlandais affiche un bilan de 22 buts et 12 passes décisives (en 48 matches toutes compétitions confondues) pour sa première saison pleine dans le monde professionnel.

Arrivé libre l’été dernier au PSV, Xavi Simons possède une clause de rachat de 12M€ dans son contrat lui permettant de retrouver son club formateur lors de ce mercato estival ou à l’été 2024. Une clause que souhaite à tout prix supprimer le club néerlandais, notamment face à l’intérêt des clubs de Premier League pour le milieu offensif de 20 ans. Désormais, reste à savoir si le PSG a l’intention faire revenir le Titi dans la capitale française. Mais quel que soit le choix des Rouge & Bleu, le dernier mot reviendra au principal concerné. Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, Xavi Simons s’est exprimé sur son avenir. Et le Néerlandais de 20 ans prendra bientôt une décision : « Bientôt, je déciderai avec ma famille. Pour être honnête, ce n’est pas dans ma tête de partir… Je n’ai aucune obligation envers personne. Je suis celui qui doit faire le choix. » Pour rappel, Xavi Simons est sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en juin 2027. Le néo-international (3 sélections) a récemment changé d’agent et est désormais représenté par l’agence Doubled.

Xavi Simons will decide his future soon as PSG have buy back clause but it’s up to the player. ✨🇳🇱 #PSG



“Soon I’ll decide together with family. To be honest, it’s not in my head to leave… I have no obligations to anyone. I’m the one who has to make the choice”, he said. pic.twitter.com/PLLKrmLKDT