Xavi Simons tout proche d’une prolongation au PSG

Le PSG possède l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Cette saison, plusieurs titis ont malheureusement peu joué avec l’équipe première malgré l’énorme demande des supporters et des observateurs. Xavi Simons, Edouard Michut, El Chadaille Bitshiabu ou encore Ismael Gharbi ont pu grappiller des minutes par-ci, par-là, mais c’est trop peu pour pouvoir s’épanouir, à l’image de Michut qui souhaiterait quitter son club formateur. Ce qui ne serait pas le cas de son jeune coéquipier néerlandais.

Le joueur a obtenu les garanties nécessaires

En effet selon les informations du journaliste Fabien Guyon, qui officie aussi sur France Bleu Hérault, la prolongation de contrat Xavi Simons avec le PSG serait imminente. Ce dernier aurait obtenu les garantis qu’il souhaitait concernant son temps de jeu. On imagine que les discussions avec le prochain directeur sportif parisien, Luis Campos, ont été concluantes. Par ailleurs, le spécialiste mercato Fabrizio Romano confirme ces informations en expliquant que les dirigeants parisiens travaillaient sur ce dossier depuis de nombreux mois et que celui-ci en était « à la dernière étape » avant sa prolongation. De bonne augure pour voir nos jeunes talents exploser au plus haut niveau.