XI de départ, Vitinha… La revue de presse italienne à J-2 de la finale de LdC

Le PSG et l’Inter Milan s’affrontent en finale de la Ligue des champions samedi soir. Deux jours avant ce choc, Simone Inzaghi a déjà son équipe en tête.

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque la préparation de l’Inter Milan pour la finale de la Ligue des champions. Deux jours avant, le club milanais a décidé de réaliser une mise au vert au centre d’entraînement du club milanais. Ils s’entraînent une dernière fois ce jeudi après-midi avant un dîner pour les joueurs au centre d’entraînement. Ils dormiront aussi sur place avant de prendre la direction de Munich, lieu de la finale de Champions League contre le PSG. L’idée est donc d’éviter le stress de l’équipe et de lui assurer un meilleur repos, avance le quotidien sportif italien. Ce dernier explique que le onze de départ qu’alignera Simone Inzaghi ne devrait souffrir d’aucune surprise. Absent depuis un peu plus d’un mois, Benjamin Pavard devrait être titulaire contre le PSG. L’international français sera associé à Acerbi et Bastoni en défense, juste devant Yann Sommer. Le reste de l’équipe sera celui qui a affronté le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions.

La Gazzetta dello Sport propose également une interview de Vitinha. « Ce sera un défi intéressant. Jusqu’à présent, nous avons fait un beau chemin comme l’Inter qui a de grands joueurs au milieu de terrain. Non seulement Barella, mais aussi Mkhitaryan et Calhanoglu, sans oublier Frattesi qui a décidé du match contre Barcelone. Nous savons ce qui nous attend, mais nous avons aussi des qualités à faire valoir. Nous sommes prêts. » Le numéro 17 du PSG a salué les performances de l’Inter. « C’est une équipe qui n’abandonne jamais, qui a beaucoup d’expérience au plus haut niveau, avec beaucoup de qualités non seulement techniques et tactiques, mais aussi une grande force mentale. Tout comme nous. C’est pourquoi je suis sûr que ce sera un grand match. » Même si l’Inter a une plus grande expérience que le PSG, le club milanais ayant joué une finale de C1 il y a deux ans, l’international portugais estime que ce n’est pas un avantage. « Je ne pense pas, même si nous sommes une équipe plus jeune, nous avons quand même réussi à atteindre la finale. Et il n’est écrit nulle part que c’est toujours l’équipe la plus expérimentée qui remporte la Ligue des champions. L’Inter est une grande équipe, ce sera un match difficile, mais nous sommes prêts. » Vitinha a aussi été questionné sur le duel Ousmane Dembélé–Lautaro Martinez pour le Ballon d’Or. « À mon avis, Dembélé le mériterait déjà. Mais la saison n’est pas encore terminée et j’espère que la finale de la Ligue des champions l’aidera à s’imposer. » Vitinha conclut en expliquant que pour lui, il n’y avait pas de favori dans cette finale.