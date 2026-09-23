Yamal sur le Ballon d’Or de Dembélé en 2025 : « Il le méritait »

À la lutte avec Ousmane Dembélé pour remporter le Ballon d’Or en 2025, Lamine Yamal juge logique la victoire du numéro 10 du PSG après sa saison 2024-2025 XXL avec les Rouge & Bleu.

Ousmane Dembélé peut-il réaliser le back-to-back au Ballon d’Or ? Une nouvelle fois vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, l’international français fait partie des candidats pour soulever à nouveau le trophée le 26 octobre prochain à Londres. Mais la concurrence s’annonce rude pour le numéro 10 parisien. En plus de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal est également annoncé comme l’un des prétendants à cette distinction individuelle.

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« Si je gagne une Ligue des champions, sachant que le PSG en a gagné deux d’affilée, moi, je veux en gagner trois d’affilée »

Après avoir terminé à la deuxième place en 2025, l’attaquant du FC Barcelone est revenu, dans un entretien à L’Équipe, sur son duel avec Ousmane Dembélé l’année passée. Il reconnaît notamment la victoire logique de l’attaquant de 29 ans : « C’était ma deuxième cérémonie, et être là avec des chances de gagner face à Ousmane (Dembélé), c’était déjà un rêve pour moi. Bon, au final c’est Ous’ qui l’a emporté, mais je l’ai bien pris. Il le méritait, il avait fait une saison incroyable, avec sa victoire en Ligue des champions, et je me suis réjoui pour lui. Et moi, j’ai reçu le Trophée Kopa (du meilleur jeune), qui était déjà mon deuxième », a déclaré le champion du monde 2026 avant d’expliquer pourquoi Dembélé avait remporté le trophée : « Qu’est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Dembélé cette année-là, selon vous ? On a tous les deux joué la Ligue des champions, on est arrivés en demi-finales et lui l’a gagnée… L’expérience compte aussi. Ça ne faisait que deux ans que j’allais à la cérémonie du Ballon d’Or, c’était compliqué de gagner déjà, aussi vite. Mais je tiens à souligner qu’Ousmane a fait une très bonne saison. »

Lamine Yamal s’est également projeté sur ses ambitions en prenant en exemple la domination actuelle du PSG : « On peut toujours se dépasser. J’ai gagné trois Liga et, dans ma tête, je veux en gagner sept ou huit, au minimum. J’espère beaucoup plus. Je n’ai pas encore gagné la Ligue des champions, je veux la gagner. Et si j’en gagne une, sachant que le PSG en a gagné deux d’affilée, moi, je veux en gagner trois d’affilée. Et si je ne gagne pas le Ballon d’Or, l’année suivante, je dois le gagner. Et si je le gagne, je veux en gagner cinq de plus. Je pense qu’on ne peut jamais s’arrêter, on peut toujours gagner encore et encore. Plus tard, quand je serai assis chez moi avec mes enfants, je veux leur dire : ‘Maintenant, c’est à votre tour, moi, j’ai déjà beaucoup fait.’ C’est ça, ma mentalité : gagner, gagner, gagner, toujours. Et si je ne gagne pas, rendez-vous l’année suivante. »