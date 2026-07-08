Yan Diomande, le PSG songe à proposer un échange au RB Leipzig

Le PSG resterait confiant et envisagerait plusieurs scenarii dans le dossier Yan Diomande. Un échange serait même à l’étude.

Pour renforcer son attaque après les départs de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In, Luis Enrique et Luis Campos ont fait leur choix. Le duo a identifié Yan Diomande et Maghnes Akliouche comme les deux recrues idéales. Concernant le premier cité, c’est le dossier qui sera très certainement le plus dur à conclure.

Car oui, comme le RB Leipzig l’a déjà fait savoir, l’international ivoirien n’est pas à vendre. Et s’il l’était, il faudrait poser une somme XXL, bien au-delà des 100 millions d’euros.











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Le PSG explore plusieurs possibilités pour Yan Diomande

Et forcément, le Paris Saint-Germain n’est pas du tout décidé à investir une telle somme, ni à faire grimper les enchères d’ailleurs. Selon les dernières rumeurs en date, les négociations tourneraient autour des 100 millions d’euros, bonus compris. Mais le club parisien aurait également d’autres idées pour faire baisser le prix total de ce possible transfert.

En effet, selon Abdellah Boulma, le PSG songerait à proposer un échange en plus d’une indemnité pour convaincre le RB Leipzig de lâcher Yan Diomande. Le journaliste ne précise toutefois pas l’identité du joueur qui pourrait intéresser le club allemand. Le nom d’Ibrahim Mbaye, qui aurait demandé un transfert cet été, circule, mais sans aucune confirmation crédible.

📍Le PSG poursuit les discussions avec Leipzig pour Yan Diomandé. Le joueur a déjà donné son accord au club parisien.

Plusieurs montages sont sur la table, dont une formule incluant un joueur en plus d’une indemnité de transfert. Le dossier est complexe, mais Paris reste… — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 8, 2026

Abdellah Boulma conclut en expliquant que les Rouge et Bleu, prêts à patienter, restent confiants quant à une issue favorable pour ce transfert. Affaire à suivre donc…