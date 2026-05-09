Yann Arthus-Bertrand remercie les supporters du PSG

Après la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions, il y avait eu des dégradations sur l’exposition sur la place de la Concorde de Yann Arthus-Bertrand. Ce dernier a tenu à remercier les supporters du PSG qui ont aidé à remettre en place l’exposition.

Mardi soir, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en éliminant le Bayern Munich (5-4, 1-1). Les supporters parisiens ont célébré cette qualification dans les rues de Paris. Lors des festivités, l’exposition en plein air de Yann Arthus-Bertrand a été saccagée par des supporters parisiens. Invité de RMC ce samedi, le photographe est revenu sur ces derniers pleins d’émotions pour lui.

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« Je suis un petit peu ému car il y avait des gens avec un maillot du PSG »

« On m’appelle à 5h du matin, j’arrive sur les lieux de la Concorde et je vois toutes les photos par terre. On est atterrés et on essaye de remettre les photos debout mais impossible de les relever à cause des énormes parpaings. Je me suis dit qu’on allait appeler des gens. Moi qui ne connais rien aux réseaux sociaux, j’ai fait une vidéo très simple, assez émouvante, j’avais un peu les larmes aux yeux. Et une heure après, il y avait 150 personnes qui étaient là. Rien que d’en parler, je suis un petit peu ému car il y avait des gens avec un maillot du PSG. En trois heures, l’exposition était remise debout. Bien sûr les photos sont un peu gondolées, mais ce mouvement de solidarité, de générosité m’a vraiment touché au cœur. Les gens sont venus naturellement. Tout a été oublié. » RMC Sport indique que, selon ses informations, le PSG a échangé au téléphone avec Yann Arthus-Bertrand. Le club parisien a tenu à lui partager sa solidarité après ces dégradations. Le PSG rappelle aussi qu’il avait appelé à célébrer la victoire dans le respect via plusieurs messages sur les réseaux sociaux.