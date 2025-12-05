Yaya Touré aurait pu jouer au PSG au début de sa carrière

Légende du football africain, Yaya Touré a brillé en Europe pendant 18 ans. Le milieu de terrain a indiqué qu’il aurait pu signer au PSG en 2004. Mais son entourage l’en a empêché.

Le PSG a connu de très nombreuses stars sous son maillot depuis sa création. Il y a aussi beaucoup d’histoires où des joueurs qui sont devenus des légendes auraient pu signer avec le club de la capitale durant leur carrière. Ça a été le cas de Yaya Touré. L’ancien milieu de terrain, qui a notamment joué au FC Barcelone ou à Manchester City, aurait pu signer au PSG en 2004. Après trois bonnes saisons sous le maillot du club belge du KSK Beveren, Yaya Touré attise les convoitises du PSG. Dans une interview accordée à l’émission Zack en roue libre du créateur de contenu Zack Nani, il est revenu sur ce transfert avorté, lui qui a ensuite signé au Metalurg Donetsk, en Ukraine.

« C’est resté figé dans ma tête presque toute ma carrière »

« Je ne voulais pas aller en Ukraine, c’est ça la vraie vérité. Pour moi, le PSG ou un autre club en France, c’était déjà top. Celui-là, on me l’a arraché parce que je connaissais les détails. Le PSG, si je ne me trompe pas, voulait payer en deux fois alors que le club ukrainien voulait payer en cash. Je crois que c’était deux millions d’euros. À l’époque, en 2004, c’était énormément d’argent. Je crois que les gens qui m’étaient proches, ils ne m’ont pas trahi mais ils n’ont pas respecté ma volonté. Ça m’avait énormément heurté. J’étais très en colère mais après, les choses se sont faites. Les gens m’ont dit : « Mais tu as signé. » Mais c’est comme si j’avais le couteau au cou. Si je n’y vais pas, je rentre en Afrique. C’était difficile pour moi de retourner en Afrique. Et puis, ces gens qui étaient autour de moi, devaient écouter mes doléances, laissez-moi aller là-bas. Ils ont privilégié autre chose que moi. C’est resté figé dans ma tête presque toute ma carrière. Mais cela m’a quand même aidé énormément, à progresser de jour en jour, d’année en année, à devenir ce que je suis aujourd’hui. »