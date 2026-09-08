Yaya Touré : « On va jouer sans peur, avec beaucoup d’envie »

Demain soir, le PSG affronte le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Yaya Touré, le coach du club slovaque, explique craindre la réaction du PSG après son début de saison compliqué.

Le PSG va entamer la défense de sa Ligue des champions demain soir (21 heures, Canal Plus) avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava. Après un début de saison compliqué en Ligue 1, le club de la capitale voudra lancer parfaitement sa campagne européenne 2026-2027 devant ses supporters. Yaya Touré, le coach du club slovaque, estime que malgré les difficultés du PSG, ce n’est pas le meilleur moment d’affronter les doubles champions d’Europe, comme il l’a expliqué en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe.

L’état d’esprit avant le match contre le PSG

« C’est un bon match à jouer, je suis vraiment enthousiaste, c’est l’une des meilleures équipes du monde. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe. »

Luis Enrique a présenté votre équipe comme une équipe qui aime la possession. Est-ce que ce type de louange représente une forme de pression ?

« Non pourquoi la pression, c’est un plaisir, je suis content d’être là, ça se voit non ? (Rires.) C’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde, jouer contre son équipe, c’est un plaisir. Le PSG c’est un peu difficile en ce moment. Ils vont essayer de répondre ; on va essayer de faire bonne figure, on a beaucoup de respect. »

Le meilleur moment pour affronter le PSG ?

« C’est le bon moment pour les affronter mais… Par expérience, leurs débuts de saison ont toujours été difficiles mais sur la durée… Gagner deux fois la compétition, c’est exceptionnel. Paris reste Paris, ils ont été exceptionnels, on va jouer sans peur, avec beaucoup d’envie. On a tendance à penser que les joueurs sont subjugués. Mais les joueurs ont envie de jouer contre Paris. Je suis impatient de voir comment ils vont performer. Ce n’est pas la grande forme pour eux… Les Parisiens vont devoir prouver. »

Comment ne pas aborder ce match avec la peur ?

« Quand j’ai commencé le foot, j’ai toujours voulu ne pas être celui qui a trop de respect, il faut avoir du caractère pour pouvoir performer. On respecte Paris, avec le meilleur coach, les meilleurs joueurs du monde, ce sera un beau challenge. Mais les joueurs n’ont pas de crainte. J’ai besoin qu’ils se lâchent. C’est Paris, OK, mais c’est un match. Il faut que les joueurs courent, débordent. Il faut leur donner du fil à retordre. Il faut qu’on soit courageux, déterminés passionnés. On va faire des erreurs, on va souffrir, c’est sûr, j’ai besoin de voir comment mon équipe va performer. »

Le message qu’il donnera à ses joueurs avant le match

« Que ce match ne se produit pas tous les jours. On joue contre une de plus belles équipes d’Europe, avec Dembélé, Doué et les autres mais je ne veux pas qu’ils soient craintifs. On te passe une fois, deux fois, trois fois. OK mais tu dois t’accrocher. Et après le match, je leur demanderais : qu’as-tu appris ? Qu’est-ce que t’as bien fait ? »