Yéhvann Diouf : « Battre le PSG ? Oui c’est possible ! », avant la finale de CdF

A la veille de la finale de Coupe de France entre le PSG et le Stade de Reims, les conférences de presse d’avant-match se sont tenues aujourd’hui. Le coach et gardien de but rémois ont répondu aux questions des journalistes.

Le calendrier du Stade de Reims

Samba Diawara : « On prend les événements les uns après les autres. Il y a eu le match aller contre Metz. Maintenant on peut penser au match contre Paris. Puis on pensera à nouveau au match contre Metz« .

Yéhvann Diouf : « On se doit de profiter du moment. On est des compétiteurs, on veut gagner, faire de notre mieux, être ensemble sur cette finale, puis on se concentrera à nouveau sur Metz« .

Battre le PSG ?

Samba Diawara : « On n’est pas favoris, c’est évident. Les surprises ont plutôt lieu lors des tours précédents. C’est rare d’avoir des surprises en finale, mais tout est possible, ça reste un match de foot. C’est une bouffée d’oxygène cette finale, on demande aux joueurs de ne rien regretter« .

Yéhvann Diouf : « Oui c’est possible. Tout le monde peut battre tout le monde. On croit en nous. On est capables du meilleur comme du pire« .

Samba Diawara à propos de son gardien de but et capitaine, Yéhvann Diouf

« Il prend une dimension importante, c’est un gardien sérieux de Ligue 1. Sans lui la saison aurait été différente. Je lui souhaite de pouvoir nous aider sur les deux derniers matchs, on verra ensuite. Il ne doit pas avoir de limites. Il doit viser toujours plus haut, et surtout bien terminer la saison (sourire) ».

La peur de prendre une gifle face au PSG ?

Samba Diawara : « On espère juste faire le match le plus sérieux. On a alterné le chaud et le froid cette saison. On a aussi fait de bonnes choses contre les équipes du top 3. J’espère que ce sera le cas demain« .

Yéhvann Diouf : « Je n’y pense pas du tout. Le but c’est de faire le meilleur match possible, être ensemble, en équipe. Un match peut basculer des deux côtés« .

Le barrage face au FC Metz, ou la finale face au PSG, quel est le match le plus important ?

Samba Diawara : « J’ai dit que le match de Coupe passait au second plan. Mais on respecte cette compétition. On est focalisés sur la rencontre de demain. Mais on veut surtout rester en Ligue 1. On n’est pas favoris pour la Coupe, mais on jouera le coup à fond« .

Le rôle des supporters rémois pour le club champenois

Samba Diawara : « C’est une fête pour nos supporters, elle a été quelque peu gâchée. J’ai envie de leur dire de faire abstraction, ne serait-ce que pour une soirée pour profiter du match. On aura besoin d’eux aussi pour aller obtenir le maintien« .