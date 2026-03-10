Yohan Cabaye a reçu un avertissement avant d’être confirmé à son poste

Ces derniers mois, des remous sont survenus au sein du centre de formation du PSG. Son directeur, Yohan Cabaye était sur la sellette. Il a finalement été maintenu, après avoir reçu un avertissement.

Ces derniers mois, on évoque un climat pesant en interne au sein du centre de formation du PSG. Après plusieurs arrêts de travail de membres du staff du centre de formation, une visite de l’inspection du travail fin octobre a eu lieu, tout comme une enquête du Comité social et économique (CSE) du club. Une trentaine de personnes ont été auditionnées et ont évoqué des situations de stress, du harcèlement moral, des risques psychosociaux, des conflits d’intérêts et des problèmes de comportements. Cette dernière avait demandé le départ de Yohan Cabaye de son poste de directeur sportif.

Cabaye a reconnu sa part de responsabilités

Comme Le Parisien l’a dévoilé hier, L’Equipe confirme que le PSG, après une réflexion et une enquête complémentaire, a décidé de maintenir l’ancien milieu dans ses fonctions. Mais selon les informations du quotidien sportif, il a malgré tout reçu un avertissement. Lucas Vigneron, responsable des opérations du centre de formation, lui aussi critiqué pour son management dans le rapport du CSE et dont le départ était également souhaité, n’a pas été sanctionné. Sollicité par L’Equipe, le PSG « réaffirme sa confiance en Yohan Cabaye et considère que les décisions prises sont proportionnées ». Davantage de réunions entre services sont attendues, une cellule de soutien psychologique est à disposition si besoin. La direction sera davantage présente au Campus : Grégory Durand doit désormais y venir deux fois par semaine et la DRH une fois tous les quinze jours. Cette présence doit permettre de prendre le pouls de ce qui se passe à Poissy et de veiller à la mise en place des décisions annoncées, indique le quotidien sportif. Lors de cet échange, Yohan Cabaye a reconnu sa part de responsabilités et évoqué un besoin plus important de communication, conclut L’Equipe.











