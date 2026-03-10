Yohan Cabaye
Image : Radio France

Yohan Cabaye a reçu un avertissement avant d’être confirmé à son poste

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 mars 2026

Ces derniers mois, des remous sont survenus au sein du centre de formation du PSG. Son directeur, Yohan Cabaye était sur la sellette. Il a finalement été maintenu, après avoir reçu un avertissement. 

Ces derniers mois, on évoque un climat pesant en interne au sein du centre de formation du PSG. Après plusieurs arrêts de travail de membres du staff du centre de formation, une visite de l’inspection du travail fin octobre a eu lieu, tout comme une enquête du Comité social et économique (CSE) du club. Une trentaine de personnes ont été auditionnées et ont évoqué des situations de stress, du harcèlement moral, des risques psychosociaux, des conflits d’intérêts et des problèmes de comportements. Cette dernière avait demandé le départ de Yohan Cabaye de son poste de directeur sportif.

Du changement au sein de la préformation du PSG
canalsupporters.com

Cabaye a reconnu sa part de responsabilités

Comme Le Parisien l’a dévoilé hier, L’Equipe confirme que le PSG, après une réflexion et une enquête complémentaire, a décidé de maintenir l’ancien milieu dans ses fonctions. Mais selon les informations du quotidien sportif, il a malgré tout reçu un avertissement. Lucas Vigneron, responsable des opérations du centre de formation, lui aussi critiqué pour son management dans le rapport du CSE et dont le départ était également souhaité, n’a pas été sanctionné. Sollicité par L’Equipe, le PSG « réaffirme sa confiance en Yohan Cabaye et considère que les décisions prises sont proportionnées ». Davantage de réunions entre services sont attendues, une cellule de soutien psychologique est à disposition si besoin. La direction sera davantage présente au Campus : Grégory Durand doit désormais y venir deux fois par semaine et la DRH une fois tous les quinze jours. Cette présence doit permettre de prendre le pouls de ce qui se passe à Poissy et de veiller à la mise en place des décisions annoncées, indique le quotidien sportif. Lors de cet échange, Yohan Cabaye a reconnu sa part de responsabilités et évoqué un besoin plus important de communication, conclut L’Equipe.






Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 mars 2026

Articles similaires

Luis enrique chelsea psg

Quelles retrouvailles entre le PSG et Chelsea après la houleuse finale de la Coupe du monde des clubs ?

10 mars 2026
Willian Pacho

PSG – Avant Chelsea, la baisse de régime de Willian Pacho

10 mars 2026
Kvaratskhelia

Ligue des champions, Luis Enrique, Paris… Khvicha Kvaratskhelia se confie

10 mars 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

9 mars 2026
Bouton retour en haut de la page