Yohan Cabaye et ses exigences envers les titis du PSG

À la fin de sa carrière de joueur, Yohan Cabaye est revenu au PSG au sein du centre de formation. L’ancien milieu de terrain est désormais le directeur adjoint du centre de formation. Ce dernier a expliqué ce qu’il attendait des jeunes titis parisiens.

Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Après avoir joué un an sous le maillot des Rouge & Bleu, Yohan Cabaye est revenu à Paris au sein de la direction du centre de formation Rouge & Bleu. Il est actuellement le directeur sportif adjoint. Dans une interview accordée à PSG TV, il a dévoilé les exigences qu’avaient les jeunes titis au moment de représenter le club de la capitale.

« Le PSG n’est pas un club comme les autres »

« L’important, quand les plus jeunes arrivent au club, c’est qu’ils comprennent dans quel environnement ils se trouvent. Et que le PSG n’est pas un club comme les autres. C’est un club avec une histoire, qui a l’ambition de toujours gagner et de tirer vers l’excellence. Nous mettons cela en place au quotidien, la formation est une plateforme de performance qui permet de comprendre l’exigence dont ils doivent faire preuve. Ce sont les valeurs, la culture que nous voulons leur enseigner. Un jeune qui gravit les échelons ici à un devoir d’exemplarité face à un plus jeune qui arrive en U13 ou en U14. Il faut toujours garder à l’esprit le respect de l’écusson du Paris Saint-Germain.«

« La formation, dans un premier temps, c’est de développer le joueur«

Yohan Cabaye estime que le résultat sportif n’est pas la première chose qui est visée au sein du centre de formation.

« La formation, selon moi, dans un premier temps, c’est de développer le joueur. Bien évidemment, quand le joueur est sur le terrain, j’espère qu’il n’a pas envie de perdre le match. Mais quand je dis développement du joueur, c’est donc dans la vision et dans les choix du coach. Il faut qui bien sûr garder une équipe équilibrée. Mais il ne faut pas qu’ils oublient que le plus important, c’est le développement du joueur, bien évidemment. Et on a la chance d’avoir des joueurs de très bonne qualité. Et très honnêtement, je préfère qu’on puisse gagner le match plus difficilement avec des joueurs beaucoup plus jeunes qui puissent gagner de l’expérience plus rapidement que jouer avec l’équipe la plus vieille possible pour mettre un score très élevé. La finalité est la même : on joue pour gagner le match mais avec une volonté de faire progresser les joueurs beaucoup plus rapidement.«