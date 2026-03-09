Yohan Cabaye maintenu à son poste de directeur du centre de formation du PSG

Alors qu’on l’annonçait sur la sellette, Yohan Cabaye va poursuivre dans son rôle de directeur du centre de formation du PSG, malgré quelques remous en interne.

Le PSG ne changera pas son directeur du centre de formation et de préformation, Yohan Cabaye. Nommé à ce poste en octobre 2024, l’ancien milieu de terrain va poursuivre dans son rôle selon les informations du Parisien. Au cœur d’un climat interne agité, le PSG a choisi la continuité. Malgré les critiques entendues ces derniers mois, le club de la capitale va donc maintenir l’ancien international français à la tête de sa formation et de sa préformation. L’annonce a été faite ce lundi midi à l’ensemble des collaborateurs, marquant la volonté de la direction parisienne de stabiliser son projet de formation, assure le quotidien francilien. Lors d’une prise de parole au Campus, en présence du directeur général Victoriano Melero et du secrétaire général Grégory Durand, le club a apporté des clarifications sur l’atmosphère « étrange » qui règne au sein de l’académie. Fin octobre, l’inspection du travail s’y est déplacée, avant qu’une enquête du comité social et économique (CSE) du club ne soit ouverte. À l’origine de cette démarche : plusieurs arrêts de travail et un malaise observé à la préformation et la cellule de recrutement des jeunes talents, rappelle Le Parisien.

Un rapport du CSE recommandait un changement à la tête de la formation

Selon le rapport du CSE, élaboré après l’audition d’une trentaine de personnes — dont certaines extérieures à la structure — un changement à la tête de la direction du centre de formation était recommandé. L’objectif : apaiser les tensions et relancer la dynamique interne. Mais après avoir mené des investigations complémentaires, le PSG a décidé de ne pas procéder à un remaniement immédiat. Les éléments réunis dans l’enquête ne justifieraient pas, aux yeux de la direction, une décision aussi radicale qu’un changement de gouvernance. La direction parisienne renouvelle ainsi sa confiance à Yohan Cabaye et Lucas Vigneron, responsable des opérations du centre de formation, également visé par le témoignage de certains salariés. En interne, plusieurs sources reconnaissent que Yohan Cabaye et Lucas Vigneron ont été « chahutés » au cours des dernières semaines. En clarifiant sa position, le club espère calmer les tensions et permettre à l’académie de se concentrer sur ses résultats sportifs, particulièrement encourageants, conclut Le Parisien.







