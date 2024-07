Victime d’une crise de paludisme la semaine passée, le latéral du PSG, Yoram Zague, était de retour au centre d’entraînement ce samedi.

En attendant les premiers matches amicaux début août, le PSG continue sa pré-saison au Campus PSG. Depuis deux semaines, Luis Enrique dirige un effectif réduit en attendant le retour des internationaux qui ont disputé l’Euro et la Copa America cet été. Le coach parisien peut ainsi suivre avec attention certains jeunes joueurs comme Ayman Kari, Joane Gadou ou encore Ibrahima Mbaye. Concernant Yoram Zague, le Titi a pu disputer quelques rencontres en fin de saison dernière avec les professionnels et a une belle carte à jouer cette saison pour être la doublure d’Achraf Hakimi ou de Nuno Mendes.

Entraînement en salle pour Yoram Zague

Cependant, le joueur de 18 ans a dû stopper sa préparation d’avant-saison en raison d’une crise de paludisme le 20 juillet dernier. Et alors qu’il devait rester au repos à son domicile pendant une dizaine de jours, Yoram Zague a déjà effectué son retour au Campus PSG. En effet, le club parisien a partagé sur son site internet quelques photos de la séance de samedi. Et on peut apercevoir le défenseur parisien s’entraîner en salle. Reste à savoir quand il pourra retrouver ses coéquipiers sur les pelouses d’entraînement.

Image : psg.fr