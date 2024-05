Yoram Zague et sa soirée exceptionnelle lors de Nice / PSG

Le PSG possède l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Ce soir, l’un de ses titis a brillé, Yoram Zague.

Yoram Zague se souviendra de ce 15 mai 2024. Le jeune latéral du PSG a fêté ses 18 ans par une titularisation et un but lors de la victoire des Rouge & Bleu contre Nice lors du match en retard de la 32e journée de Ligue 1 (1-2). Pour son quatrième match et sa quatrième titularisation avec les professionnels, Yoram Zague aura donc fait trembler les filets. Au micro de notre partenaire Free Ligue 1, il est revenu sur cette journée exceptionnelle pour lui. « Franchement, c’est exceptionnel. Comme je l’ai dit, ça n’arrive pas souvent. Ce n’est déjà pas habituel de fêter son anniversaire le jour d’un match. En plus de marquer, c’est franchement quelque chose d’exceptionnel. C’est incroyable. Mon but ? Je vois Bradley déborder sur le côté. Je me dis qu’il faut que je sois dans la surface. Je vois que le ballon traverse toute la surface jusqu’à terminer dans le but. C’était l’euphorie, je ne savais même pas comment célébrer. Je suis allé célébrer avec le banc. Franchement, ça va vite. Je marque, je suis très content et fier. Comment je me sens dans le groupe ? Je me sens bien. Il reste encore deux matches. Je vais continuer à travailler à l’entraînement. J’ai réussi à bien m’intégrer au sein du groupe. Il faut continuer à travailler pour aller chercher des trophées.«

« Je ne savais même pas comment célébrer » 😂😂



Yoram Zague raconte son 1er but en pro… le jour de ses 18 ans ! 🎂#OGCNPSG #PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/hZk8MUg2CO — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 15, 2024

Au micro de PSG TV, le titi a salué la performance de son équipe contre une belle équipe de Nice. « Franchement, aujourd’hui, on a su marquer deux buts très rapidement dans le match. On a vu qu’avec les supporters, toute l’ambiance du stade était très dure. D’autant plus qu’ils allaient chercher une place en Europe. On a su se protéger en mettant ces deux buts rapidement. On a beaucoup souffert, mais on a aussi réussi à maintenir le score et garder cette victoire. Mon but ? Franchement, c’est exceptionnel. Je pense que je n’aurais pas pu rêver mieux comme cadeau, être titulaire et marquer le jour de mon anniversaire avec mon club de cœur, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux et je suis très content. Franchement, c’était incroyable dans ma tête, je n’ai même pas su célébrer. J’ai été voir le banc parce qu’ils m’ont tous félicité, j’étais très content et j’ai célébré avec eux. »

