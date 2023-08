Même si le mercato accapare les dirigeants du PSG, ces derniers n’oublient pas pour autant leurs jeunes pousses. Yoran Zague (17 ans) en est le bon exemple lui qui a paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Le PSG compte bien conserver les meilleurs éléments issus de son centre de formation à l’avenir. Pour cela, les décideurs rouge et bleu ont mis en place un groupe élite où évoluent les plus grandes promesses du club. Et alors qu’il n’y est à l’origine pas convié, il se pourrait bien que Yoran Zague profite d’un tout nouveau statut lors de la reprise de la saison. En effet, comme nous le révèle le journal L’Équipe, le latéral droit a apposé sa signature sur son premier contrat professionnel.

Un contrat effectif en juillet 2024

Celui-ci ne sera effectif qu’à partir de juillet 2024 afin que son bail puisse courir jusqu’en juin 2027. Une belle récompense pour Yoran Zague, lui qui fait partie des tauliers de la section U19 du club depuis un long moment. Une blessure à la cheville sera venue contrecarrer sa fin d’exercice 2022-2023 mais il aura rendu, in fine, une très belle copie sous la houlette de Zoumana Camara, notamment en tant que piston droit. Il prendra part aux séances collectives concoctées par Luis Enrique avec plus de régularité dans les semaines et mois à venir.