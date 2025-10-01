Youth League – Défaite frustrante du PSG contre le Barça

Quelques heures avant les équipes premières, les jeunes du PSG et du FC Barcelone s’affrontaient en Youth League. Après avoir mené, le PSG s’est incliné (2-1).

Comme l’équipe première, les jeunes du PSG se déplaçaient à Barcelone ce mercredi après-midi lors de la deuxième journée de la Youth League. Après avoir surclassé l’Atalanta Bergame (5-1), le PSG affrontait le tenant du titre ce mercredi après-midi. Le début de match est rythmé, mais les deux équipes n’arrivent pas à se procurer des occasions. Au fil de la première mi-temps, le Barça va confisquer le ballon sans se montrer dangereux. Il va même finir à 10 après l’expulsion d’Alex Campo. Après une mauvaise relance, le défenseur a plaqué Chtai-Telamio qui filait vers le but catalan. Après ce rouge, le PSG va dominer les débats et va réussir à prendre l’avantage grâce à un magnifique but de Zayon Chtai-Telami. Trouvé dans la surface, il va réussir à se débarrasser de son adversaire direct grâce à un dribble aérien avant d’enchaîner avec une reprise dans le petit filet barcelonais (0-1, 42e). Les Parisiens rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage.

Les deux équipes ont terminé le match à 10

A voir aussi : Ndjantou après son premier match avec le PSG : « C’était beaucoup de fierté »





En seconde période, le FC Barcelone va rependre le contrôle du ballon et voir le PSG être, lui aussi, réduit à dix après un deuxième carton jaune pour Wassim Slama (52e). Après cette expulsion, les Parisiens vont voir le Barça accentuer sa pression et réussir à revenir dans le match. Sur son premier ballon, Shane Kluivert va réussir à tromper la vigilance de James d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface qui termine dans la lucarne du gardien du PSG (1-1, 67e). Après cette égalisation, le PSG va se replier en défense pour tenter de conserver ce match nul, qui serait un bon résultat chez l’un des favoris à la victoire finale. Mais les Parisiens vont craquer un peu avant les quinze dernières de la rencontre. Lancé en profondeur, Xavi Espar se retrouve seul face à James qu’il ajuste sans trembler (2-1, 73e). Malgré quelques situations, les Parisiens ne réussiront pas à égaliser et s’inclinent donc contre les Barcelonais. Les titis tenteront de renouer avec le succès dans la compétition le 21 octobre prochain avec le déplacement au Bayer Leverkusen.