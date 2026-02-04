Youth League – En démonstration face à Minsk, le PSG file en 8e de finale

Opposés au Dinamo Minsk ce mercredi, en 16es de finale de la Youth League, les U19 du PSG se sont facilement imposés (4-0) et se qualifient pour la suite de la compétition.

Treizième de la phase de ligue de la Youth League, les U19 du PSG devaient passer par les barrages de la compétition. Et ce mercredi après-midi, le club parisien affrontait le Dinamo Minsk (Biélorussie), au Campus PSG, dans ce 16e de finale à match unique. Largement dominateurs, les joueurs de Jean-François Vulliez n’ont pas tremblé et ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale.

Pierre Mounguengue en grande forme

Sans Noham Kamara, parti à l’Olympique Lyonnais, mais avec son capitaine Thomas Cordier et le milieu Mathis Jangeal, le PSG n’a laissé aucune chance au club biélorusse. Rapidement dans leur match, les Titis ont ouvert le score par l’intermédiaire de leur capitaine, qui marque d’une reprise du talon sur une passe Zayon Chtai Telamio (1-0, 18e). Face au bloc très bas de Minsk, les Parisiens n’ont pas déjoué et ont fait le break dix minutes plus tard. Après un enchaînement de grande classe, un double-contact pour éliminer deux adversaires, Pierre Mounguengue a inscrit son troisième but dans la compétition (2-0, 28e). Sérieux et appliqués, les U19 du PSG ont regagné les vestiaires avec cet avantage de deux buts (2-0).

Et en seconde période, l’équipe de Jean-François Vulliez a poursuivi sa domination. Après un petit festival technique dans la surface, Pierre Mounguengue a obtenu un penalty, transformé par Adam Ayari à l’heure de jeu (3-0, 60e). Très en vue dans cette rencontre, l’attaquant de 18 ans a inscrit un doublé quelques minutes plus tard d’une frappe à l’extérieur de la surface (4-0, 64e). Deux buts et un penalty provoqué pour l’international U17 français. Avec ce large avantage au score, le coach parisien en a profité pour faire tourner son effectif et le rythme est rapidement retombé. Dans ce match à sens unique, les U19 du PSG s’imposent sur ce large score (4-0) et se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Rouge & Bleu seront les seuls représentants français après les éliminations de l’OM et de l’AS Monaco ce mardi, respectivement battus par le Real Madrid (5-2) et le Club Bruges (3-2). Le tirage au sort des huitièmes, quarts et demi-finales finale aura lieu ce vendredi 6 février à 13 heures. Les huitième de finale, qui se joueront sur un match unique, auront lieu les 24/25 février.

Le XI du PSG : James – Fane Drame (Khafi, 75e), Coulibaly (Diagouraga, 84e), Lucea, Cordier (c) (Batbédat, 75e) – Assab, Diyinu Nzinga, Jangeal (Idder, 65e) – Ayari, Mouguengue, Chtai Telamio (Nsoki, 65e)

