Youth League – Jean François Vulliez : « C’est une expérience que doivent vivre ces jeunes »

En demi-finale de la Youth League, le PSG disputera une rencontre primordiale face au Real Madrid. Une étape majeure pour les jeunes Parisiens.

Les Titis du PSG sont toujours en lice pour réaliser un triplé historique : le championnat U19, la Gambardella et la Youth League. Dix ans après sa finale perdue face à Chelsea (1-2, en 2016), l’équipe Espoirs du PSG peut vivre une nouvelle finale en coupe d’Europe. Pour ce Final Four, les Rouge & Bleu affrontent ce vendredi (18h45 sur Canal Plus Foot) le Real Madrid avec pour ambition de se qualifier pour la finale contre Benfica ou Bruges.

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« C’est un groupe qui s’est construit au fur et à mesure de la compétition »

Avant cette rencontre, l’entraîneur Jean-François Vulliez a été questionné sur cette affiche face aux jeunes Madrilènes : « C’est un groupe qui s’est construit au fur et à mesure de la compétition. Là, on va attaquer notre 10e match, donc ce n’est pas anodin de jouer dix matches en Youth League. C’est un groupe qui s’est construit petit à petit, qui s’est donné l’ambition d’aller se qualifier pour le Final Four. Il y avait deux étapes : se qualifier au terme de la phase de ligue, et se qualifier match après match, puisqu’on est sur des matches secs, à qualification directe. Donc on sait que tout peut arriver sur un match », a déclaré le coach parisien avant d’être questionné sur la préparation de ce Final Four, dans des propos accordés au site officiel du club. « Déjà, on s’est organisé pour avoir un plan de développement qui va leur permettre d’enchaîner, on l’espère, deux matches en quatre jours. Donc l’idée c’est qu’ils puissent enchaîner ces deux matches et après, on aborde ce match contre le Real Madrid comme les autres matches, c’est-à-dire avec beaucoup de sérénité, et avec un plan très précis. On prépare les joueurs au fur et à mesure pour qu’ils arrivent vraiment libérés sur cette demi-finale et avec toute leur énergie, pour qu’ils puissent livrer un grand match et qu’ils soient vraiment libres, et non pas sous pression. »

Jean-François Vulliez a aussi expliqué l’importance de cette expérience pour les jeunes Parisiens : « En Youth League, chaque match est une expérience et disputer le Final Four, c’est faire partie des quatre meilleures équipes européennes sur la compétition majeure de jeunes. Donc il y a beaucoup plus d’engouement médiatique. Il y a forcément un enjeu majeur, c’est d’aller jouer une finale. Donc c’est une expérience que doivent vivre ces jeunes. Et pour nous, en tant que staff, c’est très, très intéressant que ces jeunes puissent vivre ces expériences puisque ce sont des expériences qu’ils vivront peut-être après, dans leur club professionnel et notamment au Paris Saint-Germain, où il y a de forts enjeux. »