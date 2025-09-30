Youth League : Le groupe des titis du PSG pour son déplacement sur la pelouse du FC Barcelone

A l’instar de leurs aînés, les titis du PSG affrontent le FC Barcelone ce mercredi (16h) en Youth League. Pour le déplacement en Catalogne, Jean-François Vulliez a communiqué son groupe.

Le PSG enfile son costume européen pour toutes ses catégories. En effet, si le groupe de Luis Enrique affronte le FC Barcelone ce mercredi (21h sur Canal +), l’escouade U19 de Jean-François Vulliez fera également face aux Catalans quelques heures plus tôt, à 16h. Après leur succès face à l’Atalanta Bergame en Youth League lors de la première journée sur le score de 5 buts à 1, les titis parisiens peuvent rejoindre le Real Madrid U19 et Tottenham U19 au classement qui comptent déjà deux victoires en autant de match. Pour l’occasion, le groupe a été communiqué, avec les absences de Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye à souligner. Les deux attaquants figurent dans le groupe de Luis Enrique, décimé offensivement par les forfaits de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Le groupe des titis du PSG en Youth League

Abo El Nay, Assab, Ayari, Chtai Telamio, Cordier, Coulibaly, Nzinga, Domingos, Fanne Drame, James (g), Vignaud (g), Lucea, Diandaga, Mbemba, Mounguengue, N’Guessan, Nsoki, Khafi et Slama.