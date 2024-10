Youth League : Le onze du PSG U19 face au PSV U19

A quelques heures de la rencontre entre le PSG et le PSV en Ligue des Champions, les deux clubs se font face en Youth League. Une rencontre dont le coup d’envoie sera donné à 14h30.

La Youth League réserve un match on ne peut plus important au PSG ce mardi 22 octobre avec la réception du PSV Eindhoven. En effet après deux journées de Coupe d’Europe, les deux clubs comptent 0 points et pointent donc à la 31e et 32e place. Ainsi, les jeunes pousses Rouge & Bleu ont l’occasion de lancer leur campagne européenne en s’imposant face aux néerlandais. Pour se faire, le club de la capitale peut s’appuyer sur l’expérience grappiller en professionnel par Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach.

Les compositions de départ

Le XI du PSG : Laurendon – Boly, El Hannach, Diandaga, Cordier – Tape, Diaby, Khafi – Mbaye, Sangare, Ayari

Le XI du PSV : Smolenaars – Waayers, Bresser, Gomez van Hoogen, Bos – Van den Berg, Merien, Fernandez – Kluit, van Duiven, Thomas