Youth League : Le PSG accroché face au Bayer Leverkusen

A quelques heures de la troisième journée de Ligue des Champions, le PSG a affronté le Bayer Leverkusen en Youth League. Une rencontre dominée par les titis parisiens, qui ont tout de même été accrochés.

Ce mardi (21h sur Canal +), le PSG tentera de réaliser le 3/3 en Ligue des Champions sur le terrain du Bayer Leverkusen. Avant cette rencontre, le club de la capitale était concerné par la Youth League. En effet, les titis parisiens ont fait face aux jeunes allemands à 14h à l’Ulrich-Haberland-Stadion de Leverkusen. La troisième journée de Youth League s’est soldée par un match nul (2-2) pour les hommes de Jean-François Vulliez. Après avoir été menés 1-0 à la 37e minute de jeu, les titis parisiens sont revenus au score (52e) et ont pris l’avantage (55e) grâce à des réalisations de Rayan Abo El Nay et Mathis Jangeal. Cependant et malgré une domination, Julien Kurowski égalise pour les siens (2-2) à la 64e minute de jeu.

⌛️ Nos Titis prennent un point en Allemagne (2-2).



Prochain rendez-vous face au Bayern Munich à Paris.#UYL

Au classement, avec 4 points en 3 matchs, le PSG pointe désormais à la 15e place dans l’attente de la totalité des résultats de cette troisième journée. Pour rappel, seuls les 22 premiers se qualifieront pour la suite de la compétition. Une suite qui devra continuer de s’écrire face au Bayern Munich à domicile pour le PSG lors de la prochaine journée de Youth League.