Youth League – Le PSG concède le nul contre le FC Barcelone

Ce mardi après-midi, les titis du PSG affrontaient le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Youth League. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul.

Quelques heures avant que le PSG et le FC Barcelone s’affrontent au Parc des Princes pour le choc de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, leurs équipes de Youth League se défiaient lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Youth League. Après deux victoires en deux matches, les Titis parisiens étaient à la recherche d’une troisième victoire de suite afin de se rapprocher de la qualification pour la suite de la compétition. Le début de match est dominé par le PSG, qui va se procurer la première grosse occasion par l’intermédiaire de Mamadou Meïté. Lancé en profondeur, l’attaquant percute jusqu’à la surface barcelonaise et tente sa chance, mais le gardien barcelonais repousse sa frappe du pied en corner. Après une entame de match difficile, les Barcelonais vont petit à petit reprendre le contrôle du match et se procurer de nombreuses belles occasions sans pour autant trouver le chemin des filets, tombant sur un grand Arthur Vignaud dans les buts auteur de plusieurs belles parades (19e, 21e, 24e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

À lire aussi : Youth League – Le PSG s’impose sur la pelouse de City

Les Titis du PSG avaient ouvert le score

Le début de la seconde période est à l’avantage des Titis du PSG qui se procurent la première situation de ce deuxième acte avec une frappe d’Adam Ayari qui passe au ras du poteau du Barça (49e). Un peu après l’heure de jeu, le PSG va concrétiser son bon début de seconde période avec l’ouverture du score. Après un bon pressing à l’entrée de la surface du FC Barcelone de Diyinu Nzinga, Maoula Niakaté, entré en jeu quelques minutes avant, hérite du ballon et trompe le gardien barcelonais (1-0, 62e). Après cette ouverture du score, ce sont les Titis parisiens qui vont mettre le pied sur le ballon et se procurer les meilleures situations, sans pour autant réussir à marquer un deuxième but. Peu entreprenant, le FC Barcelone va pourtant réussir à égaliser. Entré en jeu quelques minutes avant, Tavares a été déstabilisé dans la surface de réparation du PSG par Hermi M’Futila, qui avait remplacé Djamy Olax, le capitaine parisien blessé à la 59e. L’arbitre a sifflé un penalty. Ce dernier a été transformé par Rodriguez, qui a pris à contre-pied Arthur Vignaud (1-1, 74e). Après cette égalisation, les deux équipes vont tenter de s’offrir la victoire sans pour autant de nouveau faire trembler les filets. Ils se quittent sur un score de parité (1-1). Avec ce partage des points, les Parisiens restent invaincu dans la compétition mais perdent la tête au profit du Slavia Prague qui a remporté ses trois matches. Prochain rendez-vous en Youth League pour les titis, le déplacement à Villarreal le 3 novembre prochain.