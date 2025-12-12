Youth League – Le PSG connaît son adversaire pour les 16es de finale

Treizième de la phase de ligue de la Youth League, le PSG s’est qualifié pour les seizièmes de finale de la compétition. Ce vendredi, il a découvert son adversaire lors du tirage au sort.

Avec trois victoires, deux nuls et une défaite, le PSG s’est classé treizième de la phase de ligue de l’UEFA Youth League. Avec ce classement, les titis parisiens ont assuré une qualification en seizièmes de finale de la Ligue des champions pour les jeunes. Ce vendredi, le tirage au sort des seizièmes de finale a eu lieu. Le PSG y a découvert son adversaire.

Un déplacement pour les titis parisiens

Et c’est le Dinamo Minsk. Le club biélorusse s’est qualifié via la phase des champions nationaux. Cette rencontre se déroulera en Biélorussie le 3 ou le 4 février prochain. Contrairement à la Ligue des champions, la phase à élimination directe en Youth League se joue sur un match sec. Deux autres clubs français sont qualifiés pour ses seizièmes de finale, Monaco et Marseille. Les Monégasques se déplaceront en Belgique pour y défier le Club Bruges alors que les Marseillais iront à Madrid pour y jouer le Real.

À lire aussi : Youth League – Le PSG surclasse Tottenham et se qualifie pour les 16es

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Youth League