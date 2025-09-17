Ndjantou
Image : psg.fr

Youth League – Le PSG démarre fort la compétition face à l’Atalanta

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 septembre 2025

Opposé à l’Atalanta Bergame dans cette première journée de Youth League, le PSG a étrillé la formation italienne au Campus de Poissy (5-1).

Avant le match des professionnels ce soir au Parc des Princes, les équipes jeunes s’affrontaient ce mardi après-midi au Campus PSG dans le cadre de la 1ère journée de Youth League. Et les jeunes parisiens ont parfaitement réussi leur entrée en lice avec un succès éclatant.

Un triplé pour Quentin Ndjantou

Dominateurs en début de rencontre, les Titis ont pourtant concédé l’ouverture du score contre le cours du jeu par l’intermédiaire de Mencaraglia (0-1, 20e). Mais Rouge & Bleu sont parvenus à renverser la rencontre juste avant la pause. Zayon Chtai-Telamio a d’abord égalisé en profitant d’une erreur du portier adverse (1-1, 36e), puis le show Quentin Ndjantou a commencé. L’attaquant de 18 ans, qui a paraphé son premier contrat professionnel cet été, a donné l’avantage à sa formation d’une frappe puissante (2-1, 42e).

Puis au retour des vestiaires, l’international U19 français a confirmé les belles promesses placées en lui. Avant l’heure de jeu, il transforme un penalty, qu’il avait lui-même obtenu (3-1, 57e), puis il inscrit un triplé quelques minutes plus tard d’une nouvelle frappe puissante (4-1, 64e). Entré en jeu quelques minutes plus tôt, le remplaçant Pierre Mounguengue a parachevé le succès parisien (5-1, 78e). Une victoire étincelante qui permet aux U19 du PSG de lancer parfaitement leur campagne de Youth League. La prochaine rencontre aura lieu en Catalogne face au FC Barcelone, le 1er octobre prochain.

  • Le XI du PSG : James – Lucea, Kamara (Diandaga, 76e), Cordier, Fanne Dramé – Khafi (Domingos, 76e), Diyinu Nzinga, Abo El Nay – Chtai Telamio (Ly, 59e), Nsoki (Diandaga, 76e), Ndjantou.

