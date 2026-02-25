Youth League – Le PSG s’amuse contre le HJK Helsinki

Ce mercredi après-midi, le PSG jouait son huitième de finale de la Youth League contre le HJK Helsinki. Les Parisiens se sont facilement imposés même s’ils se font quelques frayeurs en seconde période (6-1).

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Youth League, le PSG recevait – au Campus de Poissy – le HJK Helsinki à ce stade de la compétition. Dès le début de la rencontre, les Parisiens monopolisent le ballon et vont rapidement concrétiser leur domination. Après une occasion de Mounguengue lancé en profondeur et stoppé par le gardien finlandais, le PSG va obtenir un penalty après un gros tacle sur Ayari dans la surface. Ce dernier se présente et trompe le gardien finlandais, qui était parti du bon côté (1-0, 8e). Adam Ayari qui va s’offrir un doublé assez rapidement, avec une frappe du pied gauche parfaitement placée dans le petit filet (2-0, 17e). Lors de cette première période, les Parisiens vont totalement dominé, se procurer plusieurs occasions franches avant de voir Pierre Mounguengue tripler la mise. Sur un coup franc côté gauche de la surface finlandaise, l’attaquant, laissé seul au second poteau, pousse le ballon au fond des filets (3-0, 27e). Son cinquième but dans la compétition, meilleur buteur du PSG en Youth League à égalité avec Adam Ayari. Les Parisiens vont continuer à pousser sans réussir à faire de nouveau trembler les filets, rentrant aux vestiaires avec trois buts d’avance.

À lire aussi : Les titis que le PSG ne compte pas voir partir cet été

Des remplaçants efficaces

En seconde période, le PSG va encore dominer et voir David Boly trouver le poteau (51e) avant que Mathis Jangeal marque le quatrième but parisien de la journée, trouvé dans la surface par Luvambano, entré en jeu quelques secondes plus tôt (4-0, 55e). Les titis du PSG vont ensuite un peu se relâcher et voir Helsinki, pas dangereux depuis le début de la rencontre, se procurer plusieurs belles situations et réussir à réduire le score par l’intermédiaire de Berisha (4-1, 64e). Après quinze minutes de flottement, le PSG va repartir de l’avant et faire trembler les filets par l’intermédiaire de Younes Idder sur une magnifique frappe au ras du poteau. Le titi était entré en jeu seulement trois minutes avant son but. Mais le bijou de la journée est signé Yanis Khafi. Egalement entré en jeu quelques minutes avant, Khafi déclenche une magnifique frappe de l’extérieur de la surface pour clore le festival parisien (6-1, 88e). Qualifié pour les quarts de finale, le PSG affrontera Villarreal ou le Legia Varsovie en quart de finale de la Youth League.