Youth League – Le PSG s’impose sur la pelouse de City

Quelques heures avant les deux équipes premières, les équipes de jeunes du PSG et de Manchester City s’affrontaient en Youth League. Et ce sont les Titis parisiens qui se sont imposés (0-2).

Le PSG va affronter Manchester City ce mercredi soir lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce choc, les équipes de jeunes des deux équipes s’affrontaient lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Youth League. Après leur large succès contre le Slovan Bratislava (6-1), les Titis parisiens souhaitaient s’offrir une deuxième victoire de suite dans la compétition. Le PSG démarre bien la rencontre et va rapidement réussir à ouvrir le score. Après un débordement de Noha Tiehi, le ballon arrive dans les pieds de Mamadou Meïté qui trompe le gardien anglais d’un plat du pied depuis l’intérieur de la surface (0-1, 15e). Après cette ouverture du score, les Titis parisiens vont gérer leur avance sans vraiment être mis en danger, se procurant quelques situations sans pour autant réussir à marquer un deuxième but. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce léger avantage pour le PSG.

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Un PSG à deux visages

Mené au score, Manchester City va changer de visage en seconde période et mettre le pied sur le ballon. Ils vont se procurer plusieurs occasions sans pour autant réussir à tromper la vigilance d’Arthur Vignaud, auteur de plusieurs belles parades. Ce dernier s’est quand même fait peur tout seul. Sur une passe en retrait de l’un de ses coéquipiers, le portier du PSG tente de trouver David Boly sur le côté droit de la surface parisienne. Mais son ballon rase le poteau et était proche de rentrer dans son propre but. Dans une deuxième mi-temps où ils ont su bien défendre et repousser les attaques anglaises, les Titis du PSG vont se mettre à l’abri à l’approche des dix dernières minutes. Après une récupération haute de David Boly, Maoula Niakaté élimine son adversaire direct d’un magnifique sombrero avant de se projeter dans la surface de Manchester City. Sa frappe est déviée par un défenseur anglais dans les pieds d’Adam Ayari, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour son, déjà, quatrième but en Youth League cette saison (0-2, 78e). Les Parisiens s’imposent finalement et s’offrent une deuxième victoire en deux matches qui leur permettent de conserver la tête de la phase de ligue de la Youth League. Ils ont aussi montré l’exemple à leurs aînés, qui tenteront de faire la même chose ce soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Pour les Titis, il y aura un autre choc au programme la semaine prochaine, la réception du FC Barcelone.