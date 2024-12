Ce mardi après-midi, les titis du PSG affrontaient Salzbourg en Youth League. Les Parisiens se sont inclinés contre les Autrichiens (3-2) mais restent tout de même en course pour la qualification.

Comme l’équipe première, les jeunes du PSG affrontaient le RB Salzbourg ce mardi après-midi pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de ligue de la Youth League. 18e au coup d’envoi, les Parisiens savaient qu’en s’imposant contre le troisième du classement, ils s’offraient pratiquement une qualification pour la suite de la compétition. En effet, contrairement à la Ligue des champions, les équipes ne jouent que six matches lors de la phase de ligue (8 en Champions League). Le début de match est disputé, les deux équipes se procurant de belles occasions sans pour autant réussir à faire trembler les filets. Il faut attendre la 22e minute pour voir le RB Salzbourg ouvrir le score par Verhounig (1-0, 22e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur ce score.

Dépendant des résultats de l’AC Milan et Lille

Dès les premières minutes du second acte, Diaby perdait un ballon côté gauche de la défense et Salzbourg en profitait pour doubler la mise (2-0, 46e). Six minutes plus tard, la défense du PSG réalisait une nouvelle erreur qui permettait aux Autrichiens de prendre le large (3-0, 52e). Avec ce large revers, les Parisiens retombaient à la 23e place du classement, synonyme d’élimination. Mais les joueurs du PSG n’abdiqueront pas et réussiront à marquer deux buts en toute fin de rencontre par l’intermédiaire de Mahamadou Sangaré, auteur de son huitième but dans la compétition (3-1, 85e), et de Quentin Ndjantou (3-2, 93e). Les Parisiens s’inclinent finalement, mais restent encore en vie dans la compétition. Il faudra désormais attendre les résultats de l’AC Milan et de Lille demain pour savoir si les titis se qualifieront pour la phase finale de la Youth League.