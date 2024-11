Youth League – Le PSG surclasse le Bayern, Sangaré brille

Ce mardi après-midi, les jeunes du PSG affrontaient le Bayern Munich en Youth League. Les titis parisiens se sont largement imposés grâce à Ibrahim Mbaye et Mahamadou Sangaré.

Ce mardi soir, le PSG affronte le Bayern Munich pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens devront absolument s’imposer pour rester en vie dans la compétition. Les joueurs de Luis Enrique pourront s’inspirer de son équipe de jeunes qui jouait ce mardi après-midi lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Youth League. Avec le même bilan que l’équipe première, une victoire, un nul et deux défaites, les titis parisiens se devaient de l’emporter en Bavière pour encore croire en la qualification en phase finale de la compétition.

Mahamadou Sangaré voit triple

Les joueurs du PSG débutent bien la rencontre. Dès la huitième minute de jeu, Ibrahim Mbaye est trouvé dans la surface sur le côté droit. L’attaquant tente sa chance, mais sa tentative est repoussée par le gardien. Le ballon lui revient dans les pieds et il arrive à faire trembler les filets (0-1, 8e). Il faudra ensuite attendre la demi-heure de jeu pour voir les Parisiens faire de nouveau trembler les filets. Après avoir récupéré le ballon à l’approche du camp munichois, Mbaye lance en profondeur Mahamadou Sangaré qui prend de vitesse la défense allemande et qui va tromper le gardien (0-2, 34e). Ibrahim Mbaye est décidément dans les bons coups. Parti en profondeur, il est retenu par Paul Scholl. En tant que dernier défenseur, ce dernier est expulsé (44e). Le PSG va donc jouer toute la deuxième période à dix. Avec cette supériorité numérique, les titis vont dérouler. Dès la reprise, Mbaye va être trouvé sur le côté droit de la surface. Seul, il transmet à Sangaré qui propulse le ballon au fond des filets (0-3, 47e). Ce dernier qui va être passeur décisif pour Mbaye à la 64e minute (0-4) avant qu’il ne s’offre un triplé quelques minutes plus tard (0-5, 69e). Après cette démonstration, les Parisiens vont se relâcher et encaisser deux buts dans la même minute. Le premier sur un penalty (1-5,78e) avant de voir Adam Aznou marquer sur l’engagement (2-5, 78e). Les Allemands vont même inscrire un troisième but, mais refusé pour hors-jeu. Ils toucheront même la barre à deux reprises. Mais le PSG s’impose finalement (2-5) et se relance dans la course à la qualification avec une 14e place (les 22 premiers sont qualifiés, NDLR) en attendant les résultats de demain. Prochain match de Youth League pour les titis, le déplacement à Salzbourg le 10 décembre (15h30).