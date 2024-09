Youth League – Le PSG surclassé par Girona

Ce soir, l’équipe première du PSG va commencer sa campagne de Ligue des champions contre Girona. Son équipe U19 débutait également la Youth League. Mais les titis parisiens se sont logiquement inclinés (0-2).

Comme l’équipe première, les jeunes du PSG jouent une compétition européenne cette saison, la Youth League. Ce mercredi après-midi, les titis parisiens affrontaient Girona au Campus PSG. Avec un effectif remanié et un nouveau coach, David Suarez. Les Parisiens voulaient bien commencer la compétition pour mettre toutes les chances de leur côté pour se qualifier pour la suite de la compétition. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu.

Le PSG à 11 contre 10 pendant 25 minutes

Totalement dominés par l’équipe espagnole, les jeunes du PSG ont logiquement encaissé le premier but dès la 11e minute par Arango. Il faudra attendre la 61e minute pour voir le club de la capitale se montrer dangereux. Trouvé à l’entrée de la surface, Yanis Khafi dévisse complètement sa frappe. Une minute plus tard, Abdo El Nay se présente face au gardien du club espagnol, qui sort parfaitement dans les pieds du joueur parisien. Quelques minutes plus tard, Girona va être réduit à 10 après un tacle dangereux de Badia sur Cordier (65e). Malgré cela, le PSG ne va pas en profiter et voir le club espagnol s’offrir un deuxième but. Sur un coup de pied arrêté très bien tiré de Kim, le capitaine de Girona, Garcia, déjà passeur sur le premier but, est complètement laissé seul et il trompe Laurendon (0-2, 76e). Les Parisiens ne se relèveront pas et étaient plus proches d’encaisser un troisième but que de revenir à un but. Il faudra qu’ils se relèvent contre Arsenal le 1er octobre prochain.