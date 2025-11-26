Youth League – Le PSG surclasse Tottenham et se qualifie pour les 16es

Quelques heures avant les pros, l’équipe du PSG de Youth League affrontait Tottenham lors de la cinquième journée de la phase de ligue. Et les titis parisiens ont largement dominé les Spurs (5-2).

Après un nul, une défaite et deux victoires, l’équipe de jeunes du PSG recevait – au Campus de Poissy – Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Youth League. Depuis le début du match, ce sont les Spurs qui tiennent le ballon mais sans vraiment se montrer dangereux. Les Parisiens se procurent les meilleures situations et vont réussir à faire trembler les filets par l’intermédiaire de Rayan Abo El Nay. Trouvé aux six mètres, le titi parisien trompe le gardien anglais (1-0, 21e). Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir le PSG alourdir le score. Noah Nsoki à bout portant (2-0, 26e) et Pierre Mounguengue, sur une frappe du pied gauche à l’entrée de la surface (3-0, 30e), offraient une large avance aux Parisiens. Après cette vague parisienne, Tottenham va réduire l’écart grâce à un but d’Oliver Irow, bien servi dans la surface par Tynan Thompson (3-1, 33e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score en faveur du PSG (3-1).

Adam Ayari s’offre un doublé

En seconde période, les Anglais, rebiffés par leur but, vont revenir à une réalisation du PSG assez rapidement, avec un but de la tête sur corner de James Rowswell (3-2, 56e). Après ça, les jeunes parisiens vont repartir de l’avant pour tenter de reprendre une avance plus confortable et se rendre la fin de match plus facile. Et c’est Adam Ayari qui va offrir une large victoire au PSG avec un doublé. Sur une transition éclair, le titi va s’offrir un but splendide en solitaire (4-2, 68e) avant de profiter d’une mauvaise relance d’Archer trois minutes plus tard, pour tromper une deuxième fois le gardien anglais (5-2, 71e). Les Parisiens auraient pu encore plus corser le score avec plusieurs belles occasions en fin de match, mais ils ont pêché dans la finition. Les Parisiens s’imposent donc pour la troisième fois en cinq matches de Youth League (5-2). Un succès qui permet au PSG de se qualifier pour les 16es de finale de la compétition. Seul point noir de la journée, la sortie sur blessure de David Boly.