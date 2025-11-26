PSG Youth League
Image : PSG.fr

Youth League – Le PSG surclasse Tottenham et se qualifie pour les 16es

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 novembre 2025

Quelques heures avant les pros, l’équipe du PSG de Youth League affrontait Tottenham lors de la cinquième journée de la phase de ligue. Et les titis parisiens ont largement dominé les Spurs (5-2).

Après un nul, une défaite et deux victoires, l’équipe de jeunes du PSG recevait – au Campus de PoissyTottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Youth League. Depuis le début du match, ce sont les Spurs qui tiennent le ballon mais sans vraiment se montrer dangereux. Les Parisiens se procurent les meilleures situations et vont réussir à faire trembler les filets par l’intermédiaire de Rayan Abo El Nay. Trouvé aux six mètres, le titi parisien trompe le gardien anglais (1-0, 21e). Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir le PSG alourdir le score. Noah Nsoki à bout portant (2-0, 26e) et Pierre Mounguengue, sur une frappe du pied gauche à l’entrée de la surface (3-0, 30e), offraient une large avance aux Parisiens. Après cette vague parisienne, Tottenham va réduire l’écart grâce à un but d’Oliver Irow, bien servi dans la surface par Tynan Thompson (3-1, 33e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score en faveur du PSG (3-1). 

Le PSG dévoile son quatrième maillot de la saison 2025-2026
canalsupporters.com

Adam Ayari s’offre un doublé

En seconde période, les Anglais, rebiffés par leur but, vont revenir à une réalisation du PSG assez rapidement, avec un but de la tête sur corner de James Rowswell (3-2, 56e). Après ça, les jeunes parisiens vont repartir de l’avant pour tenter de reprendre une avance plus confortable et se rendre la fin de match plus facile. Et c’est Adam Ayari qui va offrir une large victoire au PSG avec un doublé. Sur une transition éclair, le titi va s’offrir un but splendide en solitaire (4-2, 68e) avant de profiter d’une mauvaise relance d’Archer trois minutes plus tard, pour tromper une deuxième fois le gardien anglais (5-2, 71e). Les Parisiens auraient pu encore plus corser le score avec plusieurs belles occasions en fin de match, mais ils ont pêché dans la finition. Les Parisiens s’imposent donc pour la troisième fois en cinq matches de Youth League (5-2). Un succès qui permet au PSG de se qualifier pour les 16es de finale de la compétition. Seul point noir de la journée, la sortie sur blessure de David Boly

  • Le XI du PSG : James – Boly (Coulibaly, 79e), Kamara, Lucea, Cordier (c) (Mbemba, 87e) – Jangeal, Diyinu Nzinga, Abo El Nay – Ayari (Idder, 73e), Mounguengue (Assab, 79e), Nsoki (Domingos, 73e)

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 novembre 2025

Articles similaires

Eric garcia

Pisté par le PSG, Eric Garcia va prolonger avec Barcelone

26 novembre 2025
Joao Neves

[Winamax] PSG / Tottenham – Les forces et faiblesses des deux équipes

26 novembre 2025
1 VITINHA bjtyds

LdC : Les chiffres clés de PSG / Tottenham

26 novembre 2025
LIVE CS - Twitch

LIVE CS : Avant match PSG / Tottenham à midi

26 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page