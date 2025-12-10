Youth League : Le PSG U19 ramène un point de Bilbao, et se qualifie pour le tour suivant

Pour le compte de la sixième et dernière journée de Youth League, le PSG affrontait l’Athletic Bilbao ce mercredi après-midi. L’objectif des joueurs de Jean-François Vulliez était d’assurer sa qualification pour le tour suivant.

Comme leurs aînés ce soir, les titis du PSG affrontaient l’équipe U19 de l’Athletic Bilbao. Comptant 10 points en 5 matchs, le club de la capitale était bien engagé avant ce match pour disputer le tour suivant en Youth League. Cependant, l’objectif de cet après-midi était tout de même d’assurer la qualification pour les titis parisiens. Pour l’occasion, Jean-François Vulliez a pu compter sur David Boly sur le flanc droit de la défense, Adam Ayari ou encore Noah Nsoki sur le front de l’attaque. Dans les buts, c’est Arthur Vignaud qui a disputé la rencontre, habituel remplaçant en U19 de Martin James, convoqué par Luis Enrique ce mercredi pour prendre la place de Lucas Chevalier, touché à la cheville.

La rencontre a bien débuté pour le PSG qui a globalement maîtrisé la rencontre en prenant l’avantage dès le retour des vestiaires (0-1) à la 46e minute de jeu par le biais de Noah Nsoki, bien servi par Pierre Mounguengue. Les Basques ont multiplié les offensives durant la seconde période, parvenant ainsi à revenir au score (1-1) à la 82e, grâce à un penalty transformé par Adrian Perez. La dernière action du match aurait pu permettre aux titis parisiens de l’emporter, Noah Nsoki ayant offert un caviar à Pierre Mounguengue, qui, seul face au but, envoi une frappe au-dessus des buts de Simon Garcia. La rencontre s’est soldée par un match nul, qui permet au PSG de se qualifier pour le tour suivant en Youth League, terminant cette phase de saison régulière à la 11e place avec 11 points.