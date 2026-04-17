Youth League – Scénario cruel pour le PSG, éliminé par le Real Madrid aux portes de la finale

Alors qu’ils menaient au score à sept minutes du terme de la rencontre, les U19 du PSG ont été éliminés aux portes de la finale de la Youth League face au Real Madrid (1-1, 4-5 t.a.b.).

Dix ans après sa finale perdue face à Chelsea (1-2, en 2016), les U19 du PSG avaient l’occasion de retrouver la finale de la Youth League. Pour cela, l’équipe de Jean-François Vulliez devait s’imposer lors de ce Final Four face au Real Madrid afin d’affronter le Club Bruges en finale, tombeur du SL Benfica (3-1).

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Le PSG battu aux tirs au but

Pour cette rencontre importante, l’entraîneur parisien n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ, avec notamment le trio offensif Adam Ayari, Pierre Mounguengue et Elijah Ly. Inhibés par ce gros enjeu, les Titis du PSG ont vu une équipe madrilène entreprenante dès les premières minutes mais le portier Martin James est resté vigilant (8e). Et après quelques minutes pour mettre en place leur jeu, les Rouge & Bleu ont réussi à marquer sur leur première occasion du match. À la suite d’une action collective incroyable, Elijah Ly a parfaitement ouvert le score d’un bijou en première intention (1-0, 29e). Dans la foulée, l’attaquant de 17 ans était proche d’un doublé mais le portier espagnol Javier Navarro a réalisé une belle parade (32e). Les U19 du PSG ont eu des opportunités d’inscrire le but du break mais ni Abo El Nay (40e) ni Aymen Assab (43e) ne sont parvenus à tromper le portier adverse.

Au retour des vestiaires, le PSG s’est fait une grosse frayeur, mais Martin James a réalisé une excellente parade pour détourner une frappe sur sa barre avant que Diyinu Nzinga ne réalise un sauvetage sur sa ligne (54e), permettant aux Parisiens de rester devant dans cette rencontre. Dans la foulée, David Boly pensait obtenir un penalty, mais après consultation de l’arbitrage vidéo, le latéral parisien a finalement été sanctionné d’un carton jaune pour simulation (60e). Par la suite, le club espagnol n’est pas parvenu à véritablement mettre en danger Martin James. Mais sur un cafouillage dans la surface parisienne, le Real Madrid est parvenu à égaliser par Liberto Navascues (1-1, 83e). Dans le temps additionnel, Abo El Nay a eu une grosse opportunité d’arracher la qualification, mais Javier Navarro s’est interposé devant le milieu parisien (90e+5).

Avec ce résultat nul au terme du temps réglementaire (1-1), les deux équipes ont dû se départager lors de la séance des tirs au but. Mais le Real Madrid a manqué sa première tentative par Alexis Ciria. Un avantage confirmé par Mathis Jangeal dans la foulée. Par la suite, le PSG n’a pas lâché cet avantage avec la tentative transformée d’Abo El Nay. Si la qualification s’est rapprochée avec un nouveau raté madrilène et un arrêt de Martin James face à Carlos Diez, les Parisiens ont gâché leur avance avec les ratés successifs d’Aymen Assab et de Yanis Khafi. La séance devenait de plus en plus irrespirable et le manqué du défenseur parisien Emmanuel Mbemba a éliminé le PSG aux portes de la finale (1-1, 4-5 t.a.b.), qui opposera donc le Real Madrid à Bruges lundi prochain.

Le XI du PSG : James – Boly (Olax, 67e), Coulibaly (Mbemba, 79e), Lucea, Cordier (c) – El Nay, Assab, Nzinga (Khafi, 90e+6) – Ayari (Jangeal, 67e), Mounguengue, Ly (Nsoki, 67e)

C’est terrible…. Les titis parisiens se font éliminer en 1/2 de Youth League.



Le PSG avait 1 but d’avance à 8 minutes de la fin puis 2 penalties d’avance aux TAB…



Quel dommage….. 💔 — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 17, 2026